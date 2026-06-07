Cómo limpiar los azulejos sin usar vinagre y libre de manchas

Usualmente, cuando se habla sobre cómo limpiar los azulejos usando ingredientes de cocina, solemos pensar en la aplicación del vinagre; aunque es una gran alternativa para usar, a muchos no les gusta, debido al intenso aroma que tiene, que puede resultar desagradable para algunos.

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Si ya no quieres usar ese ingrediente, no te preocupes, te traemos otra gran alternativa con la que dejarás las superficies con azulejos libres de manchas; toma nota de las recomendaciones a realizar.

¿Cómo limpiar los azulejos para que se queden brillantes?

Por suerte, el vinagre no es la única opción que podemos usar para limpiar los azulejos; hay otras alternativas que puedes usar, ideales para dejar la superficie libre de manchas. Estas son las recomendaciones que deja Modo IA de Google:

En un tazón mezclamos bicarbonato de sodio con un poco de agua, o puedes usar peróxido de hidrógeno; no hay una cantidad exacta, se trata de lograr una pasta. Aplicamos esa pasta en las manchas difíciles o en las juntas, dejamos reposar por 20 minutos. Pasado el tiempo, con un cepillo de dientes viejos o con unas cerdas suaves. Una vez que terminemos, limpiamos los residuos con ayuda de agua tibia y un paño limpio para secar la superficie libre de manchas.

Otra alternativa a considerar es hacer una mezcla para hacer una limpieza desengrasante en el día a día, por lo que la IA recomienda la siguiente opción sin vinagre:

En un atomizador, mezclamos 1 taza de agua tibia con ¼ de taza de jabón para trastes y ¼ de taza de peróxido de hidrogeno. Aplicamos en los azulejos y esperamos por 5 minutos. Tallamos con una esponja suave y retiramos con un paño húmedo. No olvides secar con un paño de microfibra.

¿Cómo hacer un abrillantador?

Si después de limpiar los azulejos te gustaría darles un brillo, entonces toma en cuenta el siguiente hack, con el que lograremos eliminar las marcas; realiza los siguientes puntos que recomienda la IA: