5 outfits para mujeres para que combinen su jersey de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ inicia este jueves 11 de junio con el partido inaugural del conjunto comandado por Javier Aguirre. El Tricolor se medirá ante Sudáfrica en punto de las 13:00 horas tiempo del centro del país. Lo que debes saber es que, la moda y el futbol no están peleados, es por ello que, aquí te diremos 5 outfits que puedes ocupar si eres mujer para ver la justa veraniega y que combinar a la perfección con el jersey de la Selección Mexicana, la playera verde y negra.

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5 outfits para mujeres que quieran combinar su jersey de la Selección Mexicana

Con el Jersey de color verde

Jeans de mezclilla light wash, este dará un contraste del verde vivo con el azul claro, el corte debe ser straight recto, este pantalón queda a la perfección con la playera o Verde de la Selección Mexicana.

Pants beige o arena, el verde y los tonos de tierra son una buena combinación, por lo que, los pantalones le dan un toque urbano, relajado y utilitario; el cual quedan bastante bien para ver los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con la playera de color verde.

En cuanto a los tenis, puedes ocupar unos de color blanco, de igual forma existe un calzado blanco con detalles verdes, puedes ocuparlos sin ningún tipo de problema.

|Foto de Daniel Duarte/cottonbro studio/Adidas

Con la playera de color negro

Puedes ocupar unos jeans de color negro, estos pueden ir rectos o ligeramente holgados, de igual forma de vale vestir con pantalones anchos, lo bueno del color negro es que se puede combinar con casi cualquier tipo de pantalones, si quieres darle un look más sofisticado, la otra opción es un pants holgado o parachute pants con una tonalidad oscura.

Los tenis para complementar pueden ser de gama retro, negros o grises harán que mantengan la estética. El calzado chunky de tonalidades blancas combinan a la perfección con la segunda equipación de la Selección Mexicana.

|Foto de Caio Augusto/ Foto de Heitor Verdi/Adidas

Falda

La falda de mezclilla de color azul claro o fuerte también puede ser una buena opción, esta puede ser larga o a la rodilla con tenis blancos, ambos quedan muy padres para el color de la playera negra o verde.

Pantalones de vestir negro con tenis blancos y playera negra, lo bueno de esta tonalidad es que queda muy bonito, y se puede combinar con casi todos los colores.

En caso de que el jersey sea verde, el pantalón de vestir podría ser color arena, blanco con tenis del mismo color, de igual forma, existe un calzado arena, todos quedan con la primera equipación del conjunto Tricolor.

