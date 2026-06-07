Manualidades de ‘La era del hielo': 4 ideas para hacer muñecos de crochet para niños

‘La era del hielo’ fue una película que se estrenó en el 2002, donde inicialmente nos contaban la historia de Sid el perezoso, la ardilla Scratch, el mamut Manny y Diego, un león dientes de sable. Hasta el momento ya cuentan con 5 películas y pequeñas series, creciendo el número de personajes que ocupan la historia.

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Si eres fan de las películas, hoy te diremos 4 ideas que puedes hacer de los muñecos de crochet, una gran oportunidad de hacer manualidades para los niños del hogar. Descubre las opciones que puedes hacer.

¿Qué muñecos de crochet hacer para los niños?

La ventaja de hacer los muñecos de crochet de ‘La era del hielo’ es que cuentas con muchas opciones, ya que hay varios personajes que puedes realizar. Estas son las 4 ideas de manualidades que puedes hacer:

Sid portátil: Haz al gracioso perezoso, pero hazle un cuello largo; de esta manera podrás colgarlo en una bolsa y mochila, llevándolo a todos lados.

Scratchy: Realiza a la pequeña ardilla con sus ojos enormes; puedes amarrarle una bellota tejida a sus manos; todos van a voltear a verlo.

“Toda la manada junta”: Si eres fan de los personajes, puedes hacer a Sid, Manny y a Diego, así los pequeñines del hogar disfrutarán de ellos y jugarán por horas.

Portavasos: Si eres de usar portavasos en casa, realiza uno para el niño de tu hogar con estambre; realiza a la pequeña ardilla; cada vez que coloques un vaso, va a parecer que lo está aplastando. Puedes hacer una pequeña bellota para hacerlo más tierno.

¿Cuándo saldrá ‘La Era de Hielo 6’?

Para sorpresa de todos, recientemente se anunció el lanzamiento de ‘La era del hielo 6’, una nueva película que continúa con la historia de sus emblemáticos personajes. Se sabe que posiblemente se estrenará hasta febrero del 2027, reviviendo otra franquicia exitosa de la animación.

Aunque no se tiene mucha información al respecto, se sabe que estará lleno de lava y nuevos personajes. Ante la euforia del nuevo lanzamiento, aprovecha la oportunidad de hacer los muñecos de crochet de la película, ideal para que hagas las ideas de manualidades junto a los niños de tu hogar.