10 cortes de cabello para mujeres chaparritas

Si estás pensando en llevar a cabo un cambio de look, pues es importante que tengas en cuenta los consejos de los profesionales para lucir de la mejor manera. Es por esto que te traemos los mejores cortes de cabello para mujeres chaparritas.

Su hermano le pidió que se acostara con un cholo para que lo protegiera dentro del penal

Para las mujeres de baja estatura, los mejores cortes de cabello son aquellos que despejan el cuello y los hombros, ya que esto crea una línea visual continua que estiliza la figura y suma centímetros visuales. El objetivo principal es evitar melenas excesivamente largas que puedan "acortar" la silueta.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello?

Estilos Cortos (Máxima Estilización)

Pixie con volumen superior: Al dejar los laterales cortos y añadir altura en la coronilla, alarga visualmente el rostro y la silueta completa.

Bixie: Un híbrido entre el pixie y el bob que ofrece volumen estratégico en la parte superior y mechones que enmarcan el rostro, ideal si buscas algo moderno pero no tan radical.

Microbob: Un bob muy corto que termina por encima del mentón, dejando el cuello totalmente al descubierto para un efecto máximo de altura.

Garçón: Similar al pixie pero con un toque más clásico, despeja nuca y orejas, lo que ayuda a que el torso se vea más largo.

Estilos Bob y Media Melena

Aquí tenemos más opciones que son un poco más largas:

Bob Clásico: Cortado justo a la mandíbula, es el "estándar de oro" para bajitas porque estiliza el cuello de forma inmediata.

Bob Asimétrico: Más corto por detrás y largo por delante; esta línea diagonal guía la vista hacia arriba y hacia abajo, creando una ilusión de mayor estatura.

Lob (Long Bob) Pulido: Llega hasta la clavícula y es ideal si prefieres no llevarlo tan corto. Al ser liso y recto, alarga las facciones y el cuello.

Clavicut: Una media melena que descansa sobre la clavícula. Es el límite máximo recomendado para no perder altura visual.

Shaggy Corto: Un corte con capas desfiladas y textura que aporta movimiento sin el peso visual de una melena larga y sólida.

Opción para Cabello Largo

Si buscas mantener la melena larga, opta por lo siguiente:

Corte en "V" o "U" con Capas: Si no quieres renunciar al largo, opta por capas que comiencen desde la mandíbula y un acabado en punta. Esto evita el efecto de "bloque" que acorta la figura.

Tip Extra: Si decides llevar el cabello largo, se recomiendan peinarlo con una coleta alta o moño pulido, ya que añade centímetros reales a tu altura total.