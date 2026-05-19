Manualidades de Bluey: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños

Puedes hacer muñecas de crochet para niños inspiradas en la caricatura Bluey. Estas manualidades no solo les ayudarán a tener juguetes creativos para inventar historias, sino también a fomentar la convivencia familiar y la psicomotricidad.

Paso a paso para hacer muñecas de crochet de Bluey

Para este proyecto necesitarás materiales indispensables, como estambre azul, azul marino y blanco, además de ganchos de crochet, relleno siliconado, ojos bordados y aguja lanera. Una vez que tengas todo a la mano, puedes comenzar:

1. Muñeco Bluey clásico amigurumi



Haz una esfera para la cabeza usando puntos bajos en espiral.

Teje el cuerpo cilíndrico en color azul.

Crea orejas largas y triangulares por separado.

Forma brazos y piernas pequeños con relleno.

Une todas las piezas con aguja lanera.

Borda la nariz y la sonrisa para que sea más seguro para niños pequeños.

2. Bingo en versión mini llavero

Es ideal para mochilas, recuerdos de fiesta o juguetes pequeños. Solo debes tejer una cabeza redonda naranja y añadir manchas beige como Bingo. Luego, haz el cuerpo pequeño tipo gotita y agrega orejas suaves y cortas. Coloca al final una argolla metálica si será llavero; si no, puedes dejarlo así.

3. Muñeco Bluey dormilón con manta

El proceso es similar, solo debes hacer la muñeca acostada con cuerpo ovalado, usar puntos más flojos para que quede suave y tejer una mini manta rectangular en tonos pastel. Borda ojos cerrados y pestañas, y añade relleno extra suave para usarla como muñeco para dormir.

Haz un Bluey con manta.|Pinterest

4. Bluey gigante tipo almohada o cojín

Puede funcionar como juguete o como decoración para el dormitorio. Usa hilo grueso de felpa o terciopelo para hacerlo más suave. Teje dos paneles grandes con forma de Bluey, une ambos lados dejando espacio para el relleno, luego dale volumen y cierra con una puntada invisible.

|Pinterest

Puedes elegir alguna de estas ideas para hacer manualidades de Bluey para niños, pero recuerda que, si tu hijo es pequeño, no uses piezas plásticas pequeñas por su seguridad.