Manualidades de Bluey: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños
Fomenta la creatividad de tu hijo(a) con estas muñecas amigurumis y otros objetos de la famosa caricatura infantil. Te explicamos el paso a paso de cada uno
Puedes hacer muñecas de crochet para niños inspiradas en la caricatura Bluey. Estas manualidades no solo les ayudarán a tener juguetes creativos para inventar historias, sino también a fomentar la convivencia familiar y la psicomotricidad.
Paso a paso para hacer muñecas de crochet de Bluey
Para este proyecto necesitarás materiales indispensables, como estambre azul, azul marino y blanco, además de ganchos de crochet, relleno siliconado, ojos bordados y aguja lanera. Una vez que tengas todo a la mano, puedes comenzar:
1. Muñeco Bluey clásico amigurumi
- Haz una esfera para la cabeza usando puntos bajos en espiral.
- Teje el cuerpo cilíndrico en color azul.
- Crea orejas largas y triangulares por separado.
- Forma brazos y piernas pequeños con relleno.
- Une todas las piezas con aguja lanera.
- Borda la nariz y la sonrisa para que sea más seguro para niños pequeños.
2. Bingo en versión mini llavero
Es ideal para mochilas, recuerdos de fiesta o juguetes pequeños. Solo debes tejer una cabeza redonda naranja y añadir manchas beige como Bingo. Luego, haz el cuerpo pequeño tipo gotita y agrega orejas suaves y cortas. Coloca al final una argolla metálica si será llavero; si no, puedes dejarlo así.
3. Muñeco Bluey dormilón con manta
El proceso es similar, solo debes hacer la muñeca acostada con cuerpo ovalado, usar puntos más flojos para que quede suave y tejer una mini manta rectangular en tonos pastel. Borda ojos cerrados y pestañas, y añade relleno extra suave para usarla como muñeco para dormir.
4. Bluey gigante tipo almohada o cojín
Puede funcionar como juguete o como decoración para el dormitorio. Usa hilo grueso de felpa o terciopelo para hacerlo más suave. Teje dos paneles grandes con forma de Bluey, une ambos lados dejando espacio para el relleno, luego dale volumen y cierra con una puntada invisible.
Puedes elegir alguna de estas ideas para hacer manualidades de Bluey para niños, pero recuerda que, si tu hijo es pequeño, no uses piezas plásticas pequeñas por su seguridad.