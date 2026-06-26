Los 3 secretos de Memo Ochoa para tener unos rizos definidos y perfectos

Hay futbolistas que destacan por sus goles y otros por sus atajadas, pero Guillermo Ochoa una de las máximas figuras de la Selección Mexicana ha logrado que su característica cabellera rizada también sea parte de su imagen.

A lo largo de su carrera el guardameta ha mantenido un look que despierta curiosidad entre los aficionados y amantes del cuidado capilar por lo que aquí te dejamos algunos cuidados que podrías seguir para mantener una cabellera rizada como el mexicano.

3 secretos para tener unos rizos definidos

1.-Dejar que sus rizos naturales sean los protagonistas

El primer secreto del arquero mexicano Memo Ochoa es no luchar contra la textura natural de su cabello, desde los primeros años como arquero profesional decidió conservar sus rizos, evitando transformaciones como permanente o alisados. Esa autenticidad le ha permitido mantener una melena con volumen y definición que se ha convertido en un sello personal.



2.-Mantener el cabello largo y con cortes de mantenimiento

Aunque en contadas ocasiones sorprendió con el cabello corto, la imagen de Memo Ochoa siempre ha estado ligada a una melena abundante. Mantener un largo adecuado permite que los rizos conserven movimiento, mientras que los cortes de mantenimiento ayudan a eliminar puntas dañadas y a que el rizo recupere mejor su forma.

3.- Priorizar la hidratación para controlar el frizz

Aunque el portero no ha compartido públicamente cuáles son los productos que utiliza, sin embargo, expertos en cuidado capilar coinciden en que un cabello como el suyo requiere una hidratación constante mediante shampoo, acondicionador y mascarillas adecuadas para cabello rizo. La hidratación ayuda a mantener la definición, disminuir el frizz y conservar el brillo natural, características que han distinguido la melena de Ochoa durante buena parte de su trayectoria.

Como tip extra: trata de lavar el cabello con agua fría ya que ayuda a sellar la cutícula capilar, lo que retiene la hidratación, reduce el frizz y aporta un brillo natural.