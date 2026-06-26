MasterChef 24/7: Emmanuel, Ismael y Diego consiguen delantal negro | Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de Jueves de Delantales Negros de la edición 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado en línea, gratis y por internet
¡No te pierdas del minuto a minuto de los retos más intensos de la cocina más famosa de México!
La cocina más famosa de México vive una de sus etapas más intensas y esta noche no será la excepción. Los cocineros enfrentarán una nueva jornada llena de retos culinarios que pondrán a prueba todo lo que han aprendido dentro del mundo de MasterChef 24/7. Entre nervios, presión y el reloj jugando en su contra, cada participante deberá demostrar su creatividad, técnica y capacidad para resolver cualquier desafío con el objetivo de conquistar a los Chefs y, sobre todo, evitar portar el temido mandil negro, que podría acercarlos peligrosamente a la eliminación. La competencia está más reñida que nunca y cualquier error podría cambiar el rumbo de la cocina más famosa de México.