Los Chefs revelan los elementos que debe tener una buena hamburguesa: “Parece algo fácil, pero no lo es”

El primer reto de la gala de delantales negros de este 25 de junio dejó muy decepcionados a los paladares más exigentes de México y al Chef Édgar Núñez, quien visitó el foro del reality show, por lo que los participantes que no recibieron un mandil negro en la primera parte del desafío hicieron todo lo posible por salvarse con sus propuestas culinarias; sin embargo, los Chefs le compartieron al público que sintonizaba la transmisión los elementos que debe tener una buena hamburguesa y aquí te contamos lo que dijeron.

Luego de revelarles a los participantes que tendrían 20 minutos para hacer sus hamburguesas y que usarían los bollos que prepararon unas horas antes, la Chef Zahie Téllez hizo hincapié en que uno de los aspectos más importantes es el pan y es que señaló que debería estar perfumado y que guarde "esta parte mantequillosa, pero al mismo tiempo que tenga esa miga que acepte todas las capas de la hamburguesa porque si no, se deshace".

Por otro lado, Adrián Herrera apuntó que la preparación del platillo "parece algo fácil, pero que no lo es" debido a que el tipo de proteína es determinante para definir los acompañamientos que mejor le van y "sobre todo, el aderezo".

El Chef Poncho Cadena agregó que al igual que los tacos, "las hamburguesas son una construcción de muchas cositas" y que se pueden utilizar notas dulces y cosas cremosas, como mantequilla de cacahuate, así como aderezos con chile y distintas mieles, al igual que vinagre. Además, el Chef Herrera también usó como ejemplo la utilización de frituras.

Zahie no quiso omitir la importancia del pan, pues dijo que se tiene que analizar la textura y la estructura, mientras que Poncho recalcó el modo en que se condimenta la carne.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Carmen, Michelle y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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