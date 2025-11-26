Conoce los ingredientes de enature: aceite y azúcar de coco, inulina de agave y semillas de chía.

Enature, una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia y un portafolio de más de 100 productos orgánicos, nació con la misión de ofrecer ingredientes de alta calidad para quienes buscan opciones más naturales y responsables. Su filosofía se basa en el cuidado del medio ambiente y en la promoción del consumo consciente, lo que la posiciona como una marca pionera dentro del mercado orgánico nacional.

Entre sus productos destacan el aceite y el azúcar de coco orgánicos.

El aceite de coco extra virgen se obtiene por prensado en frío, conservando su aroma y sabor característicos. Es ideal para cocinar, freír u hornear, además de ser 100 % vegano y libre de colorantes o conservadores. El azúcar de coco orgánica proviene de la de coco y ofrece un toque suave con notas a caramelo, perfecto para endulzar bebidas, postres y panes.

La inulina de agave orgánica es un probiótico que aporta una textura ligera y un dulzor suave, lo que la hace práctica para integrar en licuados, smoothies y repostería.

Las semillas de chía orgánicas complementan el portafolio por su versatilidad en recetas como puddings, ensaladas, panes o mezclas con frutas y yogur.

Con estos ingredientes, enature reafirma su compromiso con una propuesta basada en la calidad, el origen natural y la inspiración hacia un consumo más consciente. Su oferta busca acompañar a las personas que prefieren opciones alineadas con un estilo de vida práctico y equilibrado.

Para conocer más productos y adquirirlos en línea, visita https://enature.com.mx/collections/all

