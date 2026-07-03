Técnica de delineado para disimular párpados caídos en mujeres de 50 años

Los párpados caídos, también conocido como párpados encapotados, son bastante comunes entre las mujeres. No obstante, con el paso del tiempo, la piel va perdiendo firmeza, lo que puede dificultar aún más la técnica de maquillaje. Por ello, aquí te compartimos el método perfecto de delineado para disimular ese efecto de “abrazo” entre el párpado fijo y el móvil. Esta técnica es perfecta para pieles maduras, es decir, para mujeres de 50 años en adelante. ¡Así que toma nota!

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¿Cómo delinear los ojos para disimular párpados caídos? Técnica para mujeres de 50 años

Aquí te explicamos la técnica de delineado para disimular párpados caídos en pieles maduras, es ideal para mujeres de 50 años en adelante. Sólo tienes que seguir estos cuatro sencillos pasos:



Relájate, mantén la mirada abierta y viendo hacia enfrente: Este paso parece simple, pero es de suma importancia. Mantén el rostro relajado y mira hacia enfrente. No cierres el ojo ni estires la piel Traza una línea guía: Con el ojo abierto, dibuja una pequeña marca justo donde pasa el pliegue del párpado. La línea debe ser recta, sin meterse en el pliegue Conecta sin tocar el pliegue: Conecta tu línea guía con el centro del ojo. Al mantenerlo abierto, el trazo pasará por encima del pliegue. Cuando cierres el ojo, podrá parecer que el trazo se “cortó”, pero es totalmente normal. Al abrir el ojo, ese “corte” desaparece y se ve una línea recta y elevada. Difumina: Si usaste un lápiz de ojos cremoso, difumina suavemente el borde exterior, pues este efecto “ahumado” reduce las líneas de expresión, dando como resultado un acabado suave y súper elegante.

Como tip extra, no uses delineadores líquidos. El producto perfecto para los delineados en pieles maduras son los lápices de ojos cremosos o, en su defecto, las sombras mate. Nunca te vayas por un negro intenso, para este tipo de pieles los colores marrones o grises son mejores, ya que los tonos marcados pueden endurecer las líneas de expresión y afectar tu maquillaje en vez de resaltarlo.

Si gustas, puedes agregar sombras más claras, con un toque de brillo cerca del lagrimal y máscara de pestañas. Esto hará que tu mirada se vea aún más despierta. Aquí te compartimos un breve tutorial:

¡Ya no hay pretexto! Sigue estos pasos sencillos y obtendrás un delineado precioso.