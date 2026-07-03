Cómo maquillar los ojos con sombras rojas: 4 ideas fáciles para principiantes

Aplicar sombras de ojos y que se vean limpias puede ser todo un proceso si eres principiante, pero existen técnicas sencillas de maquillaje para que puedas hacerlo como toda una profesional. Muchas veces se piensa que las sombras rojas son difíciles de aplicar; sin embargo, hay pasos muy fáciles y exactos para que te queden limpias y parezcas modelo de revista.

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Cómo aplicar sombra de ojos roja

Lo primero que debes hacer es preparar tu párpado para que este hidratado para que así sea mucho más sencillo aplicar la sombra roja. El paso número uno es poner una crema de ojos, después aplica un primer para párpados, esto hará que la piel se vea jugosa.

Para que la sombra dure mucho tiempo debes aplicar un corrector de cobertura media para que sea una buena base sin que reseque el la piel del párpado y luzca acartonada, después de estos pasos ya puedes empezar con las sombras, sigue leyendo para mirar varias opciones fáciles de maquillaje.

4 ideas de maquillaje con sombras rojas para ojos

Estilo delineado: Este tipo de maquillaje con sombras rojas es demasiado sencillo, necesitas una sobra potente y una brocha delgada para hacer el efecto delineado, si quieres que se vean más natural puedes difuminar un poco.

Rojo metálico: Para recrear este maquillaje de ojos necesitas una sombra roja metálica y una negra o café oscuro para darle profundidad con un acabado de delineado. No olvides poner un poco de sombra roja en la parte inferior del ojo.

Sombras inferiores: Este estilo de sombras son sumamente fáciles de aplicar, ya que solo consta de ponerlas en el párpado inferior con una brocha delgada y difuminar un poco para hacer un efecto de delineado.

Estilo coreano: Si quieres hacer un look coreano con sombras rojas, te sugerimos este tipo de maquillaje, es sumamente sencillo pues es el único tono que necesitas y el toque se encuentra en el delineado negro para darle más contraste.