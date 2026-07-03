¿Violeta Isfel se parece a Emma Stone? La actriz mexicana asegura que las CONFUNDEN mucho y la tunden en redes sociales

¡Violeta Isfel enciende el debate en redes sociales! La actriz vuelve a ser tendencia tras asegurar que se parece a una de las estrellas más codiciadas de Hollywood: Emma Stone. A través de una reciente entrevista, la mexicana reveló que ha sido confundida en múltiples ocasiones con la dos veces ganadora al Oscar por Mejor Actriz.

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¿Violeta Isfel se parece a Emma Stone? Esto dice la actriz mexicana

La confesión surgió luego de que la entrevistadora, Mara Patricia Castañeda, sacara a relucir cierta similitud entre una y otra. Fue entonces, cuando Violeta afirmó: “Sí… Emma Stone… Nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”. Como era de esperarse, el internet no desaprovechó la oportunidad y sus declaraciones rápidamente se volvieron virales, desatando críticas y comentarios entre los internautas. Tú, ¿les encuentras algún parecido?

¿Quién es Emma Stone?

Emma Stone es una de las actrices más versátiles y codiciadas en todo Hollywood. Con más de dos décadas de trayectoria artística y casi 30 títulos en su filmografía, la oriunda de Scottsdale, Arizona, suma dos Premios Oscar como Mejor Actriz, gracias a sus impecables actuaciones en “La La Land” (2016) y “Poor Things” (2023).

Su trayectoria en la industria del entretenimiento inició con obras de teatro locales en su natal, Arizona. Posteriormente, se mudó a Los Ángeles, California, para probar suerte en la televisión. Su debut en la pantalla chica fue en 2005 y, dos años después, dio el salto al cine con “Superbad” (2007). Desde entonces, no ha hecho más que cosechar éxitos con verdaderos blockbusters. Entre sus películas más importantes destacan títulos como “Easy A” (2010), “Crazy, Stupid, Love” (2011), la saga de “The Amazing Spider-Man” (2012 - 2014), “La La Land” (2016), “Poor Things” (2023) y “Bugonia” (2025).

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 26: Emma Stone attends the Los Angeles Premiere of A24’s “Eddington” at DGA Theater Complex on June 26, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)|Monica Schipper/Getty Images

Así ha sido la trayectoria de Violeta Isfel

Por su lado, Violeta Isfel cuenta con una trayectoria de más de tres décadas. La actriz mexicana incursionó en el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad, pues sus padres solían trabajar como payasos. Posteriormente, se adentró en el mundo de la televisión, donde ha participado en diversas telenovelas. Su carrera también abarca el mundo del doblaje, pues Violeta es la responsable de dar voz en español a la emblemática Mavis de "Hotel Transylvania". Actualmente, está más enfocada al teatro. Entre sus obras más exitosas se encuentran “Lagunilla mi barrio” y “La Señora Presidenta".