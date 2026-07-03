La Chef Natalia Santos revela en MasterChef 24/7 las dificultades que tiene la repostería: “Un gran problema”

Los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron una lección especial con la Chef Natalia Santos, quien llegó a la cocina más famosa de México para compartir sus conocimientos sobre repostería y creación de esculturas con caramelo. Y aunque todos se mostraron entusiasmados por esta misión, sí les advirtió que no todo sería tan sencillo como imaginaban, pues en este tipo de preparaciones no hay oportunidad de equivocarse.

Y es que de acuerdo con la explicación inicial de la experta, un error que suele cometerse es el pensar que hacer recetas dulces no requiere de atención a los detalles, cuando en realidad esta disciplina es complicada precisamente por el nivel de atención que requiere. Todo porque hay que ser exactos con todo, uno de los temas con los que la Chef Lili Cuéllar también ha sido muy insistente para que lo aprendan sus alumnos.

"La repostería, el azúcar y casi todo el mundo dulce tienen un pequeño gran problema: todo es súper exacto. A diferencia de la cocina salada, todo se puede mejorar con un juego de temperaturas, una pizquita más de sal, una licuada extra. Pero cuando hablamos de repostería, no hay margen para el error. O sea, si se te pasó de temperatura, ya se te quemó. ¿Y qué podemos hacer? Nada, volver a empezar", detalló la prestigiosa cocinera.

Quién es la Chef Natalia Santos, la invitada de Masterchef 24/7 que sorprendió a los cocineros con una clase especial

Natalia Santos es una chef y empresaria, especializada en repostería y formación de esculturas usando solamente ingredientes caramelizados. Es colombiana de nacimiento, pero desde hace varios años que desarrolla su carrera profesional entre México y Estados Unidos, como una representante del sabor latino en la alta cocina.

Gracias a su prestigio es embajadora de marcas internacionales y su trayectoria ha sido reconocido por importantes galardones de Colombia. También participa activamente en diferentes restaurantes que presume orgullosa en sus redes sociales, varios de ellos ubicados en Puebla: Gato Gordo Ramen, Nocturno Smoke Bar y The Park Coffee. También es apasionada de dar clases y crea contenido didáctico para sus redes sociales.