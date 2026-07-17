Aprende a delinear tus ojos para lograr una mirada definida

El delineado de ojos es uno de los trucos de maquillaje más utilizados para trasformar la mirada y resaltar las facciones del rostro. Aunque muchas personas buscan ampliar sus ojos, también existen técnicas para conseguir que se vean más pequeños, definidos e intensos. La clave está en elegir el tipo de trazo y los tonos adecuados.

Para lograr este efecto, pequeños cambios en la forma de aplicar el delineador pueden hacer una gran diferencia. Un acabado más marcado ayuda a crear una mirada sofisticada y con mayor profundidad.

¿Cómo delinearse los ojos para que se vean más pequeños y definidos?

Para lograr que los ojos se vean más pequeños, almendrados y definidos, es importante aplicar técnicas de maquillaje que ayuden a reducir visualmente el tamaño de la mirada y darle un efecto más intenso. Aunque muchas tendencias buscan agrandar los ojos, un delineado estratégico puede crear una apariencia sofisticada, elegante y con mayor profundidad.

El primer paso es utilizar un lápiz negro intenso en la línea de agua interior y superior. Este truco genera un efecto de mayor definición y hace que el ojo luzca más compacto. Después, realiza un delineado completo siguiendo la raíz de las pestañas, desde el lagrimal hasta la esquina externa, evitando dejar espacios sin maquillar.

Para conseguir una mirada más alargada, puedes crear un delineado tipo cat eye con una punta fina y ligeramente horizontal. También es recomendable marcar el lagrimal en dirección hacia la nariz para lograr un efecto más rasgado y estilizado.

Finalmente, difumina suavemente los bordes del delineado con una brocha pequeña para eliminar trozos demasiado marcados y conseguir un acabado profesional. la máscara de pestañas también juega un papel importante: aplícala peinando las pestañas hacia los lados en lugar de levantarlas demasiado, ya que esto ayuda a mantener una mirada más definida y menos abierta. Con estos sencillos pasos podrás trasformar la forma visual de tus ojos y conseguir un efecto deseado.