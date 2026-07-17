“No me gustó su actitud": Ramahá defiende su platillo en MasterChef 24/7 tras los malos comentarios del Chef Herrera

El jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 del 16 de julio se vivió al límite y hubo todo tipo de emociones entre los participantes. Y uno de los momentos más polémicos de la noche tuvo lugar en el reto diseñado por Luis como portador del Pin, pues le dio un ingrediente a Ramahá que terminó perjudicándolo y lo puso en riesgo de ser eliminado.

Esto porque le tocó hacer ojos de res y se enfrentó en un duelo directo con Ixdit, el cual esperaba ganar por las rencillas que han estado teniendo en las últimas semanas. Sin embargo, su plan no salió como esperaba, ya que su relleno negro no solo no convenció a los chefs, sino que incluso molestó al Chef Herrera porque consideró que era una especie de burla.

Al respecto, Ramahá se quejó con Nora de esta situación y afirmó que, desde su perspectiva, el Chef Herrera ya estaba predispuesto a darle una mala calificación porque a partir de que lo vio cocinando mostró desagrado. "Desde que sirvo el plato yo vi su rostro y pensé: 'creo que no está bueno'. Y ya cuando lo prueba me dice que si esto es una burla. Y yo me ofendí, porque no era una burla", explicó.

Ramahá está sentido con el Chef Herrera de MasterChef 24/7 y revela por qué

Además de los comentarios negativos que recibió por su recado negro hecho con ojos de res, Ramahá reconoció que esta sensación de que no lo estaba evaluando objetivamente la tuvo desde el primer platillo que hicieron. Todo porque entregó una pasta con crema de betabel que si bien se veía muy llamativa, considera que tenía un buen sabor.

Incluso, mencionó que ya había compartido una receta similar con Antrax y en esa ocasión a él le fue bien, por lo que simplemente no entiende qué cambió para que el Chef Herrera tomara una postura tan pesada con él.

"No me gustó su actitud ni la forma en que me lo dijo. Primero, lo noté desde la pasta de coditos, que me dijo que por qué así, por el color. Tal vez a él los colores no le gustan, pero también, invalidar las cosas por el color o por la presentación, es no respetar la cocina de otros", finalizó, mientras Nora le insistía en que no se tomara las cosas personales y mejor siguiera esforzándose en MasterChef 24/7.