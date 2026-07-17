Las 5 reglas de oro para un pulled pork jugoso que conquistaría a los Jueces de MasterChef 24/7

Si tienes ganas de preparar un relleno tierno y jugoso para tus sándwiches y hamburguesas al estilo tex-mex, el pulled pork es tu mejor opción ; sin embargo, para que esta carne te quede jugosita y tierna hay ciertas "reglas de oro" que debes cumplir para que tu receta sea todo un éxito... ¡conócelas!

¿Cómo hacer que tu pulled pork quede jugoso según la IA?

En la clase de este viernes, el Chef Diego Niño se dedicó a la cocina Tex-Mex y preparó un menú que le despertó el apetito a más de una persona y que incluyó sándwiches de pulled pork: carne de cerdo deshebrada que es sometida a una lenta cocción para que quede súper tierna, aderezada con especias y mezclada con sus propios jugos, así como un toque de salsa BBQ, para darle ese sabor característico.

Uno de los grandes problemas del pulled pork es que, si no se sabe elaborar bien, puede quedar reseco; por ello, la herramienta de IA Google Gemini nos dio estos consejos para que tu carne quede brillante, húmeda y tierna:

Elige el corte correcto: pork shoulder o Boston butt

Olvídate del lomo o cortes magros; se secarán sin remedio. Necesitas espaldilla de cerdo (bondiola / Boston butt). Busca una pieza con un buen "marmoleado" (la grasa interna) y mantén la capa de grasa exterior (puedes recortarla un poco si es excesiva.

La cocción es lenta y a fuego bajo

El colágeno de la carne de cerdo empieza a fundirse a partir de los 60°C, pero necesita tiempo. Si subes demasiado la temperatura para acabar rápido, las fibras de la carne se exprimirán como una esponja y el agua se evaporará antes de que el colágeno se haga gelatina. La paciencia es tu mejor ingrediente... ¡una receta original requiere de 5 a 12 horas de cocción!

Envuelve en el momento justo con este tip

Cuando la carne alcance unos 70°C-74°C internos, la evaporación superficial enfriará la pieza y detendrá la cocción (la famosa fase de stall o estancamiento). Envuelve la carne firmemente en papel de carnicero (butcher paper) o papel aluminio grueso, añadiendo un chorrito de sidra de manzana o caldo. Esto atrapa el vapor y acelera el proceso sin resecar la superficie.

¡Deja reposar, no deshebres al momento!

Nunca deshebres la carne recién salida del fuego. Si lo haces, todo el vapor y los jugos atrapados se evaporarán en segundos, dejándola seca en el plato: deja reposar la pieza envuelta dentro de una hielera portátil vacía (sin hielo, solo como aislante térmico) o en el horno apagado durante una o dos horas. Las fibras se relajarán y reabsorberán los jugos de forma uniforme.

Recupera los jugos de la cocción

Al desenvolver la carne, no tires el líquido acumulado en el papel de aluminio. Deshebra el cerdo y luego vierte esos jugos templados y desgrasados directamente sobre la carne. Las fibras deshebradas actuarán como esponjas, absorbiendo todo ese concentrado de sabor y colágeno gelatinoso.

Si quieres que tu pulled pork tenga una textura crujiente sin que el interior se seque, pulveriza la carne con una mezcla de 50% vinagre de manzana y 50% jugo de manzana cada hora durante las primeras 3-4 horas para crear una costra muy rica... ¡esto sólo aplica si hacer la receta en el horno o ahumador!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

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