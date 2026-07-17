Vacaciones de verano: el Pueblo Mágico cerca de CDMX donde hay cabañas, bosque y se puede disfrutar de una rica laza de café en la lluvia

Las vacaciones de verano 2026 son la oportunidad perfecta para escapar del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza. Si buscas un destino con bosques cubiertos de neblina, cabañas acogedoras y el aroma de un café recién hecho mientras cae la lluvia, existe un Pueblo Mágico que reúne todos esos elementos a pocas horas de la Ciudad de México.

Se trata de Zacatlán de las Manzanas, uno de los Pueblos Mágicos más visitados de Puebla y uno de los destinos favoritos para disfrutar del turismo de naturaleza durante la temporada de lluvias. Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, este encantador destino destaca por sus paisajes montañosos, su clima fresco y la densa neblina que suele cubrir sus calles por las tardes, creando escenarios que parecen sacados de una película .

Así luce Zacatlán de las Manzanas, el Pueblo Mágico que está cerca de la CDMX.|(ESPECIAL/SECTUR Gobierno de México)

¿Por qué Zacatlán de las Manzanas es ideal para visitar en verano?

Durante los meses de verano, los bosques, cascadas y espacios naturales de Zacatlán lucen en su máximo esplendor gracias a las lluvias de la temporada. La combinación de árboles envueltos por la niebla, temperaturas agradables y cabañas rodeadas de naturaleza convierten a este Pueblo Mágico en un refugio ideal para descansar y desconectarse.

Además de sus impresionantes paisajes, Zacatlán es reconocido por su tradición cafetalera, sus huertos de manzana y su gastronomía típica. Nada se compara con sentarse en los portales del centro histórico o junto a una chimenea para disfrutar una taza de café caliente acompañada de un tradicional pan de queso recién horneado.

Zacatlán de las Manzanas tiene el mejor clima para disfrutar de un rico chocolate caliente.|(Especial/Gobierno de México)

Otro de sus grandes atractivos es la tranquilidad que se respira en cada rincón. Las calles empedradas, los relojes monumentales y las vistas panorámicas de la sierra crean una experiencia perfecta para parejas, familias y viajeros que buscan alejarse de la rutina.

Qué hacer en Zacatlán de las Manzanas durante las vacaciones de verano

Uno de los planes más populares es hospedarse en una cabaña rodeada de bosque. Existen opciones para todos los gustos, desde alojamientos rústicos con chimenea hasta cabañas elevadas entre los árboles que permiten disfrutar de la naturaleza desde una perspectiva única.

También puedes visitar las famosas Cascadas de Tulimán, uno de los atractivos naturales más impresionantes de Puebla. Otra parada obligatoria es el Mirador de Cristal de la Barranca de los Jilgueros, desde donde se obtienen espectaculares vistas de la sierra.



Para quienes buscan una experiencia diferente, el Valle de Piedras Encimadas ofrece un paisaje único formado por enormes rocas esculpidas por la naturaleza durante miles de años. Este sitio es ideal para recorrer senderos, tomar fotografías y disfrutar del entorno natural.

Los amantes de la cultura también encontrarán un gran atractivo en los Vitromurales de Zacatlán. Esta obra monumental narra la historia del municipio a través de impresionantes mosaicos elaborados con vidrio de colores.

Cómo llegar a Zacatlán de las Manzanas desde la CDMX (en auto y camión)

Zacatlán de las Manzanas se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México, por lo que es una excelente opción para una escapada de fin de semana. Su cercanía permite disfrutar de unos días de descanso sin realizar largos traslados.

En automóvil, el recorrido toma entre dos horas y media y tres horas, dependiendo de las condiciones del tráfico. También existen corridas directas desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) y la Central del Norte, facilitando el viaje para quienes prefieren utilizar transporte público, especialmente en camión.