‘Soft shag’ el corte de pelo ideal para melenas lacias que quieren más volumen

Para las personas que son de melenas lacias puede resultar difícil buscar estilos diferentes, en especial cuando desean lucir un look con más volumen, evitando a toda costa aquellos mechones sin movimiento que tienden a ser muy rectos. Por suerte, ahora ya podemos encontrar diversas alternativas.

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Ya no pases horas buscando alternativas; te hablaremos del 'soft shag', el corte de pelo ideal para quienes están en busca de un cambio más juvenil y que le aporte vivacidad a su melena.

¿Qué es el corte 'soft shag'?

Para que puedas entender mejor el 'soft shag', hay que entenderlo por partes. Por un lado, el corte de pelo 'shag' se destaca por ser un look desenfadado, en el que hace la aplicación de múltiples capas sin estructura, lo que aporta a tu aspecto más volumen y movimiento, ideal para quienes desean una cabellera más ligera; hay quienes suelen aplicarle algún flequillo, pero eso es algo opcional.

Mientras que el 'shag' más suave se destaca por ser una variación de la alternativa más clásica, su principal diferencia se destaca por sus transiciones con mayor fluidez, proporcionando capas más sutiles que se encargan de enmarcar el rostro. Ideal para aquellas melenas lacias que no quieren un cambio tan drástico, pero algo que sea notorio para su rostro.

Igualmente, a esta alternativa más ligera, se le puede incorporar un flequillo en forma de cortina para darle profundidad visual a las cabelleras, siendo aquella alternativa que merece la pena considerar al acudir al salón de belleza.

¿A quién favorece el corte soft shag?

Aunque mencionamos el 'soft shag' para melenas lacias, es una realidad que se adapta a cualquier cabellera, obteniendo un look más desenfadado con facilidad, sin que tenga una apariencia tan drástica como otros looks.

En temas de rostro, igualmente el corte de pelo se destaca por adaptarse a todos los rostros, pero a quienes les favorece notablemente a quienes son de cara ovalada o alargada; pero que eso no te detenga a lucir mechones con más volumen, ya que puedes adaptarlo a tus facciones.