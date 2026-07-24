Así es como el duelo amoroso afecta a tu cuerpo físicamente y cómo aliviar ese dolor

La creencia popular de que el desamor es una experiencia estrictamente mental, abstracta o poética ha sido completamente desmentida por la medicina, ya que el duelo amoroso no es una exageración emocional y sí existe una respuesta fisiológica.

La neurobiología demuestra que el cerebro procesa el rechazo social y la pérdida afectiva utilizando las mismas redes neuronales, que se activan ante un impacto físico real, como una quemadura o un golpe. El desamor, por lo tanto, duele en el cuerpo de manera literal.

Así es como el duelo amoroso afecta tu cuerpo

Tormenta de cortisol y adrenalina

Los niveles de dopamina y oxitocina se desploman de inmediato. En su lugar, las glándulas suprarrenales liberan cantidades masivas de cortisol y adrenalina.

El síndrome del corazón roto

En casos de shock emocional extremo, la oleada masiva puede aturdir temporalmente el músculo cardíano, alterando la forma del ventrículo izquierdo.

La razón por la que un duelo amoroso puede doler mucho físicamente|Ana Karotkaya Photography

Parálisis y alteración digestiva

El sistema nervioso entérico es sumamente sensible al cortisol. El exceso de esta hormona ralentiza la motilidad intestinal, lo que explica la pérdida absoluta del apetito, o el nudo en el estómago.

Así puedes aliviar el dolor durante un duelo amoroso

Implemente el ejercicio aeróbico de intensidad moderada

Cuando estás triste, el cuerpo acumula energía de supervivencia que necesita ser liberada. Con un ejercicio de 30 minutos puedes eliminar el exceso de cortisol.

Recurre a la terapia térmica

El dolor del duelo genera una sensación de frío y desprotección fisica debido a la vasoconstricción periférica. Tomar una ducha con agua tibia antes de acostarte ayuda a relajar los músculos contraídos de la espalda y el cuello.

Esto puedes hacer para superar el dolor que deja el duelo amoroso|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Sostén una rutina de alimentación estratégica

Aunque la falta de apetito sea severa, el cerebro necesita nutrientes para fabricar nuevos neurotransmisores. No caigas en el error de consumir azúcares refinados o comida rápida.

Busca el contacto físico seguro

La falta repentina de abrazos y cercania física genera un "hambre de piel" que eleva el dolor físico. Para engañar sutilmente al sistema somatosensorial y estimular la oxitocina, busca el contacto con amigos cercanos o familiares.

