Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7 aconseja sobre el uso del ron en las pavlovas: “Hay que flamearlo para que se le vaya toda la parte de alcohol”

Los lugares para formar parte del Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 se terminan y los participantes buscan conseguir un lugar en la gala de esta noche; sin embargo, el primer reto los puso a prueba, pues tuvieron que preparar tres pavlovas en un desafío diseñado personalmente por la Chef Zahie Téllez, la cual también compartió su invaluable conocimiento a algunos de los concursantes.

Esta noche será especial en MasterChef 24/7 pues los Cocineros se jugarán la Salvación

Después de que Claudia Lizaldi abriera votaciones para que el público eligiera a su favorito para que pase directamente al segundo reto de la noche, la Chef Zahie Téllez le compartió los pormenores del reto a los 13 cocineros, quienes se encontraban en parejas hechas por Flor, los cuales consistían en la preparación de pavlovas y el uso de los merengues que habían preparado previamente en el Mundo MasterChef, no sin antes decidir cuáles usar.

Además, el Chef Adrián Herrera agregó que las pavlovas tendrían que estar acompañadas por una salsa, mermelada, una crema y fruta en almíbar.

Durante una visita de Zahie Téllez a la estación de la pareja de Lancer y Jazmín, quienes le comentaron que el relleno de su pavlova sería de plátano con ron, la Chef les sugirió que flamearan la bebida con el fin de que se le fuera toda la parte de alcohol y quede solamente el sabor del ron sin el licor.

Por otro lado, cuando se enteró que Lancer no consideró usar los merengues que había preparado debido a que pensó que estaban muy tostados, la Chef le sugirió que siempre traigan sus insumos (aunque no les gusten) y es que nunca se sabe si pueden ser útiles en algún otro momento.

Además, por la forma de los merengues de Jazmín, Zahie les sugirió que sus pavlovas se podían hacer en pisos y que si consideraban que estaban muy aguados, les podían dar un golpe de horno leve para que se terminaran de secar.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al cocinero que subirá al balcón y se unirá a Flor, Ramahá y Daniela como el nuevo participante salvado de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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