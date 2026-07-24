MasterChef 24/7: ¿Qué es la pavlova? El platillo estrella de este jueves de delantales negros

La cocina más famosa de México está viviendo una jornada donde nadie estuvo a salvo. Este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, la dinámica dio un giro: todos los participantes llevan el temido mandil oscuro y solo uno logrará quitárselo.

El primer reto de esta reñida competencia exigió precisión y rapidez extremas, ya que los concursantes dispusieron de tan solo 35 minutos para preparar distintos estilos de un clásico de la repostería internacional: la pavlova.

¿Qué es la pavlova de postre?

Este icónico postre destaca por su textura y contraste de sabores. De acuerdo con datos de la ISU Universidad, su estructura principal se basa en un merengue horneado que resulta crocante por fuera y deliciosamente húmedo en su interior, servido tradicionalmente con crema batida y coronado con frutas frescas.

Por su parte, Larousse Cocina explica que su versión clásica incorpora maracuyá y kiwi, aportando una acidez perfecta para equilibrar el dulzor del merengue. Como consejo técnico, si se busca una consistencia más suave y esponjosa en el centro, los expertos sugieren añadir una cucharada de vinagre blanco a las claras batidas durante la preparación.

Pavlova

¿Cuál es el origen de la pavlova?

La historia detrás de la pavlova es tan fascinante como su sabor, envolviendo una histórica disputa entre Nueva Zelanda y Australia por su autoría. El postre fue bautizado en honor a la célebre bailarina de ballet rusa Anna Pavlova. La versión más aceptada, respaldada por biógrafos de la artista, sitúa su creación en 1926 durante la gira mundial de la bailarina; se cuenta que el chef del hotel neozelandés donde se hospedaba diseñó este platillo especialmente para sorprenderla, inspirándose en la ligereza de su tutú.

En Nueva Zelanda, la pavlova no es un postre cualquiera: es el emblema culinario nacional, infaltable en celebraciones y fiestas especiales.