Terminar una historia de amor puede ser una acción extremadamente difícil, pues hay factores que llevan a que la decisión no sea inmediata. Por tal motivo, te decimos cómo cortar a tu pareja sin lastimarla o cuando menos, de la mejor manera posible.

El desencuentro en el amor es mucho más habitual de lo que te crees. A veces, hay momentos donde nos damos cuenta de que no estamos tan felices como deberíamos con nuestra pareja y nuestra vida diaria termina siendo muy complicada. Si eres tú quien nota que ya no hay nada, si la cosa no funciona, hay que cortar; de lo contrario, la situación se deteriorará aún más, el rencor aparecerá, se repartirán los papeles de verdugo y víctima y se prolongará una situación insostenible.

Hay gente que adopta una actitud muy cobarde como lo es el ghosting; es decir, desaparecer y no dar explicaciones sobre el caso. Hay que destacar que la responsabilidad afectiva es necesaria por más que la relación no se haya extendido como uno hubiera querido. Siempre hay que saber encarar, pero de la manera correcta.

¿Cómo cortar a tu pareja de manera clara, amable y contundente?

Primero que nada procura estar seguro de lo que quieres hacer. Nunca rompas con alguien con quien quieras volver a estar juntos, porque aunque vuelvas a intentarlo habrás provocado un daño que puede ser irreparable. Y lo normal es que la persona rechazada ya no quiera volver. No sugieras tampoco el “darte un tiempo” con la otra persona, ya que nunca funciona.

Finalmente, busca el momento adecuado para esto. No finalices una pareja si la otra parte está atravesando una crisis personal o un momento malo a partir de su trabajo, sus estudios o por temas que le estén pasando con otras personas como pueden ser la familia o sus amistades. Procura sumar por más que puedas transmitir una noticia que no es buena.