La anatomía del contacto cero y por qué es el paso más difícil pero efectivo para sanar

El fin de una relación sentimental es uno de los procesos psicológicos más retadores para el ser humano, equiparable en términos de duelo a la pérdida física de un ser querido. El contacto cero es una estrategia para vivir el duelo con menor dificultad.

Esta técnica consiste en eliminar de forma absoluta y permanente toda vía de comunicación e interacción con el ex. Desde llamadas y mensajes de texto, hasta eliminar o bloquear de las redes sociales, así como la evitación de lugares comunes o terceras personas que actúen como puente de información.

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¿Por qué el contacto cero es el paso más difícil y efectivo tras terminar una relación?

Los pacientes indican que el contacto cero es uno de los pasos más difíciles de dar luego de una ruptura amorosa, a pesar de su demostrada eficacia en devolver la estabilidad emocional.

Algunos pueden experimentar una resistencia a implementarlo debido a mecanismos neurobiológicos complejos, ya que el cerebro enamorado tiende a operar bajo circuitos de recompensa y adicción.

El contacto cero debe aplicarse en redes sociales y en actividades presenciales|Pexels: Alexas Fotos

Interrumpir el flujo de interacción activa un síndrome de abstinencia químico real y el cerebro entra en un estado de privación.

Si se mantiene el contacto tras terminar la relación, ya sea hablando por mensajes, revisando redes sociales o frecuentando a la persona, el cerebro recibirá microdosis de dopamina.

Estas dosis no ayudarán a sanar el vínculo, sino que reactivarán el circuito de adicción, reiniciando el contador del duelo y manteniendo un estado de vulnerabilidad y esperanza poco realista.

El contacto cero facilita el proceso de duelo tras una ruptura amorosa|Branislav Kapetanovic

Los psicólogos explican que existen 4 razones por las que el contacto cero es el paso más efectivo para superar a tu ex. Estas son que rompe la disonancia cognitiva que se da tras la ruptura al recordar únicamente los buenos momentos de la relación. También detiene la reactivación del trauma con cada llamada o mensaje sin responder que mantiene a la persona en un estado de alerta y ansiedad.

La recuperación del foco de control interno surje después de cortar comunicación con la expareja, porque la energía empieza a enfocarse en uno mismo. Y permine el avance genuino de las fases del duelo que el cerebro necesita para llegar a aceptar que la relación terminó.