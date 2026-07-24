Saja Boys: 4 ideas de pines ideales para decorar tus útiles escolares este regreso a clases 2026

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, es por eso que en esta ocasión te decimos cuál es la mejor manera de decorar tus útiles escolares como estuche o mochila, tendrán un toque único y gritarán que eres fan de la exitosa cinta Kpop Demon Henters.

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Saja Boys de Kpop Demon Hunters: Ideas de pines para decorar útiles escolares

Sin duda alguna uno de los personajes favoritos de la película Kpop Demon Hunters son los idols Saja Boys, mismos que interpretan la icónica canción “Soda Pop”, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas de pines con la imagen de estos personajes para decorar tus útiles.

Saja Boys: Pines morados en forma de circulo

Esta idea consiste en pines en color morado o lila, tono alusivo a los personajes de la cinta como las guerreras. Estos deberán tener el rostro de los Saja Boys en todo el pin, no debe estar su cuerpo ya que hace especiales a estos pines es que solo se vea la cara. Por otro lado, puedes complementar con pines de otros personajes si así lo deseas.

Saja Boys: Pines en forma cuadrada

Como su nombre lo dice, esta idea consiste en pines en forma cuadrada, estos deben tener, a diferencia de los anteriores, a todos los Saja Boys y se pueden ver incluso hasta debajo de sus hombros. Este pin es ideal para los pequeños que no tienen un solo Saja Boy favorito sino que todos lo son. Pueden ser del tamaño que más lo prefieras.

Saja Boys: Pines en forma de corazón

Esta es una de las ideas más creativas y únicas que hay ya que consiste en pines en forma de corazón, algo que es poco convencional. Es importante que en cada pin solo este la imagen de un Saja Boy, esto hará que el personaje destaque completamente y puede ser en cualquiera de las fases que más te guste, de igual manera, si lo deseas, puedes complementar con pines de otros personajes.

Saja Boys: Pines personalizados con nombre

Esta idea consiste en pines de los Saja Boys personalizados con el nombre del niño o niña, este debe estar en el centro mientras que en la parte inferior deben estar todos los personajes. Puedes tenerlos en los colores que más los prefieras.