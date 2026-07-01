Elimina el frizz del cabello en verano con remedios caseros naturales

El frizz puede aparecer en el cabello, ya que este tiende a esponjarse durante el verano debido a la humedad ambiental extrema y las altas temperaturas, las cuales abren la cutícula capilar buscando la hidratación que le falta.

Cuando el pelo está seco o deshidratado, absorbe el agua del aire de forma desordenada, rompiendo su estructura lisa y generando el molesto frizz. Para combatirlo sin gastar miles de pesos, los remedios caseros naturales son la alternativa más segura y efectiva.

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¿Cómo eliminar el frizz del cabello en verano con remedios caseros?

Los tratamientos que veremos a continuación actúan devolviendo la humedad perdida, sellando la cutícula con aceites esenciales y grasas saludables que bloquean la entrada de la humedad exterior sin necesidad de usar químicos agresivos.

Mascarillas hidratantes intensas

Mascarilla de aguacate y aceite de oliva: Se consigue triturando un aguacate maduro con dos cucharadas de aceite.

El tiempo de pose ideal es de 20 a 30 minutos, que la mezcla debe actuar sobre tu cabello húmedo. También puedes agregar uno de plátano con miel para suavizar las puntas abiertas y ásperas por el sol.

La forma correcta de eliminar el frizz del cabello en verano|Pexels: Anna Avilova

Sellar la cutícula con enjuagues ácidos

Enjuague de vinagre de manzana: Mezcla una parte de vinagre por tres partes de agua destilada. Aplícalo después del shampoo como último enjuague en la ducha para equilibrar el pH capilar. Termina siempre tu lavado con agua fría para cerrar por completo las cutículas.

Aceites naturales

Los expertos recomiendan aprovechar los beneficios de diferentes tipos de aceites, de acuerdo con el malestar que tenga tu cabello. Para todo tipo de melena se recomienda el aceite de argán, ya que nutre intensamente sin dejar sensación grasosa.

El aceite de coco penetra profundamente en la corteza para evitar la pérdida de agua y es ideal para cabello grueso o muy seco. Mientras que el aceite de almendras aporta un brillo extremo y suaviza la textura de inmediato, ideal para cabello fino con frizz.

Los remedios caseros que ayudan a que tu cabello esté libre de frizz|Pexels: Ron Lach

Busca cambiar la toalla tradicional; seca tu cabello con una playera de algodón o toalla de microfibra. No talles bruscamente, solo presiona suavemente para quitar el exceso de agua.

