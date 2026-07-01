ÚLTIMA HORA: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas al tercer Capitán de la semana

La séptima semana de MasterChef 24/7 está comenzando a tomar ritmo y es que luego de ver que Nora consiguió hacerse con el Pin del Chef la noche del lunes, las cosas han comenzado a tomar un nuevo rumbo, pues es una de las participantes que se integró más tarde, por lo que no tiene un “bando” definido.

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El pasado domingo de Eliminación vimos cómo fue que Antrax utilizó sus “ases bajo la manga” de haber ganado el Pin del Chef y aunque saboteó a más Cocineros, quienes lograron mantenerse dentro de la competencia, aunque esto ha dejado ver las estrategias que las relaciones marcan, por ello cada reto es importante y en la Batalla por la Capitanía no será la excepción, por lo que las votaciones de esta noche serán bastante importante.

Abren votaciones en MasterChef 24/7 para elegir al tercer capitán

Este martes se han abierto votaciones para que puedas elegir quién quieras que sea el tercer Capitán de esta semana, quien en caso de que gane la Batalla por Equipos, podría subir al Balcón de la Salvación y a su vez elegir a tres cocineros más para asegurar su permanencia al menos una semana más.

Por ello, puedes elegir qué cocinero quieres que sea el tercer Capitán de esta intensa jornada en MasterChef 24/7, donde todo puede pasar, por lo que cualquier decisión podría marcar el rumbo de tu Cocinero o Cocinera favoritos.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Recuerda que en este reality show culinario tú eres quien tiene la última palabra, por lo que puedes votar en nuestro sitio web oficial de Tv Azteca en la sección de MasterChef 24/7; en seguida darás con el apartado de VOTA. Tras dar clic se te desplegará un menú con los Cocineros elegibles para que sean el tercer Capitán de la semana.

También puedes hacerlo a través de la app oficial de Tv Azteca En Vivo, la cuál si aún no has descargado, puedes hacerlo en la AppStore y la Play Store, pues está disponible para celulares con iOS y sistemas operativo Android.

