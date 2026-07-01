Bárbara de Regil se pronuncia ante los actos cometidos por aficionados mexicanos afuera del hotel de la selección de Ecuador: “No necesitas quitarle el descanso al rival”

Recientemente se volvió viral que diversos aficionados mexicanos acudieron al hotel de la Selección Ecuatoriana, horas antes de que se llevará a cabo el partido contra México en donde ambos equipos competirán en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, esto con la intención de que los futbolistas no tuvieran un descanso óptimo ya que la afición comenzó a hacer ruido de todo tipo como sonar el claxon de sus autos, poner música a altos niveles de sonido. Los hechos se llevaron a cabo en el hotel The Westin, ubicado Santa Fe, en la Ciudad de México y la situación ha generado opiniones divididas en redes sociales ya que muchos usuarios condenan este acto como “antideportivo”. Una de las figuras que no tardó en dar su punto de vista fue la actriz Bárbara de Regil, quién condenó los actos rotundamente.

¿Qué mensaje envió Bárbara de Regil tras los hechos cometidos por la afición mexicana a los futbolistas ecuatorianos?

A través de sus redes sociales la reconocida actriz e influencer mexicana condenó loa hechos cometidos por la afición mexicana pues expresó que aunque ama la pasión con la que se vive en fútbol en México, esto no debería de romper el respeto pues expresó que la verdadera grandeza se encuentra en obtener la victoria dentro de la cancha más no fuera de ella. “Cuando eres local tu fuerza está en llenar el estadio, cantar fuerte y en demostrar que tu afición es una de las mejores del mundo (…) No necesitas quitarle el descanso al rival para demostrarle quién eres”, fueron algunas de las palabras que la actriz compartió a través de sus redes sociales. Por otro lado, también dejó claro que la mejor manera de competir es haciéndolo con respeto. Además de ello también expresó que ama a Ecuador.

Famosos mexicanos que apoyan a la Selección Mexicana

A través de redes sociales diversas figuras públicas han demostrado su apoyo a la Selección Mexicana antes del partido de dieciseisavos de final en la Copa del Mundo, el cuál se llevará a cabo este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México y donde el rival de México es Ecuador. Algunas de ellas han sido la Miss Universo 2025 Fátima Bosch quién compartió fotografías usando la camiseta de México y escribiendo la frase “Y si sí”, por otro lado el influencer Juanpa Zurita publicó una fotografía de la bandera de México en redes y escribió “Vamos México”. Por su parte, el actor Alejandro Speitzer compartió un video a lado de su hermano en el Estadio en donde se llevará a cabo el partido cantando el tema “Cielito Lindo” y diciendo “Hoy gana México” .