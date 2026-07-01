“Si no fuera mi amiga, me la pasaría saboteándola": Las “Guapas del barrio” reconocen el potencial de Flor en MasterChef 24/7

A inicios de la séptima semana de MasterChef 24/7, los cocineros han comenzado a definir a los rivales más fuertes de la competencia y una de las que, sin duda, ha demostrado su talento y popularidad es Flor, participante que se volvió el tema de la conversación entre algunos integrantes de las "Guapas del barrio".

A minutos antes de que comenzara la gala de beneficios y castigos, Camila, Antrax y Emmanuel hablaron sobre sobre los sabotajes impuestos por Daniela para el programa de esta noche y es que la integrante de las "Divas" le asignó la desventaja a Ixdit, Flor, Camila y Antrax tras ganar el reto express de este día.

Los cocineros especularon sobre cuál podría el sabotaje de esta noche y recordaron los que han experimentado a lo largo de estas semanas; sin embargo, también cuestionaron las razones de Daniela para darle la desventaja a Flor y es que Emmanuel consideró que tal vez se lo puso por no haberla subido al balcón cuando tuvo la oportunidad.

Camila no dudó en aseverar que se debe a que Flor es una muy buena competidora y una de las rivales más fuertes de la competencia; "a mí también me daría miedo, yo también pondría sabotajes", afirmó la cocinera, a lo que Antrax agregó que si no fuera su amiga, "se la pasaría saboteando a Flor".

Cabe señalar que Nora, como la actual portadora del Pin del Chef, tuvo que decidir de qué lado de las estaciones se van a cocinar los platillos dulces y los salados para la gala de esta noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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