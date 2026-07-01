Rutina Glow-Up de 10 minutos por la mañana para verte radiante sin esfuerzo

Conoce cuál es la rutina de glow-up perfecta que puedes hacer todas las mañanas para lucir radiante. Según los expertos, mantenerse en forma no requiere pasar horas dentro de un gimnasio ni invertir en costosos aparatos de entrenamiento.

El verdadero secreto de la salud física y la quema de grasa reside en la consistencia diaria y en saber aprovechar la intensidad sobre el volumen de tiempo.

Cuando el diseño de la sesión es el correcto, unos pocos minutos bastan para acelerar el metabolismo y despertar el cuerpo. Una rutina exprés de ejercicio de 10 minutos basada en el formato HIIT es la solución ideal para las personas ocupadas.

La rutina de mañana que solo dura 10 minutos y te dará un glow-up

Estructurar el tiempo del bloque

Intervalo de trabajo intenso: Realiza cada movimiento a máxima velocidad durante 40 segundos continuos.

Intervalo de recuperación activa: Descansa por completo o camina suavemente en el lugar durante 20 segundos.

Repetición del circuito completo: Completa los 5 ejercicios de la lista y repite la ronda una vez más para sumar los 10 minutos.

Las rutinas matutinas que te ayudarán a conseguir un glow-up|Pexels: Pavel Danilyuk

Activar el cuerpo sin accesorios

Saltos de tijera: Mueve brazos y piernas al mismo tiempo para elevar tus pulsaciones cardíacas rápido.

Sentadillas clásicas con peso corporal: Mantén la espalda recta y baja la cadera para fortalecer piernas y glúteos de forma segura.

Escaladores de montaña: En posición de plancha, lleva las rodillas al pecho de forma fluida para trabajar el abdomen.

Rutina de 10 minutos por la mañana para alcanzare un glow-up sin esfuerzo|Pexels: Andrea Piacquadio

Los expertos recomiendan cuidar la técnica de los ejercicios para evitar lesiones, además de realizar un calentamiento exprés en el que muevas todas tus articulaciones durante un par de minutos.

Prioriza la postura sobre la velocidad; es mejor hacer 10 repeticiones, bien ejecutadas, que realizar 20 con la técnica incorrecta, ya que esto puede lastimar la espalda.

Controla la respiración cuando realices el esfuerzo. Trata de inhalar por la nariz al bajar o prepararte y exhalar con fuerza por la boca al hacer el movimiento.

