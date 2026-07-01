Los 7 colores de uñas para verano en tendencia que debes probar este mes

El verano es la temporada perfecta que invita a renovar por completo nuestros estilismos, y las manos se convierten en el lienzo perfecto para reflejar la energía de la temporada con uñas de colores llamativos.

Tras meses que han sido dominados por el minimalismo extremo, la paleta de esmaltes de este mes da un giro emocionalmente al fusionar tonos vibrantes llenos de optimismo con acabados sutiles e inspirados en la naturaleza.

Las manicuristas expertas confirman que la tendencia actual busca un equilibrio entre audacia y elegancia. Probar estos 7 colores de uñas no solo te mantendrá a la moda, sino que potenciará visualmente el bronceado de tu piel.

¿Regina Blandón apoya a Vadhir Derbez tras su denuncia por presunto abuso? Esto dijo

Los 7 colores de uñas que están en tendencia este verano de 2026

Si buscas tonos suaves y refrescantes:

Amarillo mantequilla o sorbete de limón: Es un comodín luminoso y versátil que sustituye al amarillo neón tradicional.

Azul cielo: Transmite frescura y evoca la tranquilidad de las tardes de verano.

Verde marcha o pistacho: Una propuesta de estética orgánica y relajada que sale de lo común.

Uñas amarillas para lucir una manicura en tendencia este verano 2026|Pinterest

Si decides apostar por los clásicos infalibles:

Blanco lechoso o Milky White: El acento de "no color" ideal; camufla imperfecciones y aporta un acabado limpio.

Lavanda ahumado: Incorpora matices grisáceos muy elegantes, perfectos para los amantes de la discreción.

Diseño de uñas blancas lechosas en tendencia este verano 2026|Pinterest

Si quieres atreverte con un look de energía vibrante:

Rojo tomate: Es jugoso, cálido y moderno; un giro alegre al rojo clásico. Con efecto glossy o ultrabrillante luce perfecto.

Rosa fucsia pop: Es pura energía, atrevimiento y personalidad estival. La versión jelly o translúcida resulta perfecta para esta temporada.

Diseño de uñas rojo tomate en tendencia este verano de 2026|Pinterest

Además, los expertos comparten que existen diferentes formas de hacer que tu manicura dure más durante el verano. Se recomienda aplicar una buena base protectora, así evitas que los pigmentos manchen la uña natural.

También es importante sellar los bordes con top coat; pasas el brillo protector por el borde libre de la uña para evitar que el agua del mar o piscina lo levante.

