Cómo eliminar el frizz del cabello

En ocasiones el cuidado del cabello resulta en toda una odisea, donde no depende exclusivamente de ti. Por ello en internet abundan los consejos para cuidar tu melena, donde se te indica la utilización de productos comerciales o también la de los famosos remedios caseros. Estos últimos consejos que priorizan lo natural y gastos mínimos, llegan con otras 3 propuestas que en este artículo se te compartirán para buscar la eliminación del frizz.

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¿Por qué se genera tanto frizz en el cabello?

Aunque hay varios aspectos que provocan el frizz de tu cabello, el principal es la falta de hidratación. Es por eso que hay múltiples recomendaciones para que mantengas húmedo o en constante hidratación tu pelo a lo largo del día. Dado que se pone seco, la capa externa (cutícula) se abre… buscando absorber la humedad del ambiente.

En ese sentido, sabiendo que es un tema al que se debe prestar atención constantemente, se recomiendan estos 3 remedios caseros que evitarán que el frizz (encrespamiento o esponjamiento de tu cabello) domine tu cabeza y arruine tu imagen.

Remedios para el frizz: glicerina vegetal diluida

Aquí la propuesta es diluir una cucharada de glicerina vegetal (producto que encuentras en cualquier farmacia) con media taza de agua en un rociador. Ya que lo revolviste muy bien, la clave radica en colocar la solución en tu cabello cuando lo necesites. Aquí tu problema se resolvería con la glicerina que es un humectante poderoso que mantiene el pelo hidratado a toda hora, sobre todo cuando te enfrentas a climas secos o espacios con aire acondicionado.

Remedios para el frizz: leche como acondicionador exprés

Esta segunda opción para combatir el frizz tiene como sencilla solución a la leche entera. Viertes el producto en un atomizador y te rocías la cabeza con tu cabello húmedo y limpio. Aquí se espera que las proteínas lácteas recubran tu melena, en la cual se creará una capa protectora sin endurecer o poner espeso tu pelo.

Remedios para el frizz: plátano con aceite de oliva

Para la tercera recomendación se debe machacar un plátano muy maduro junto con una cucharada de aceite de oliva hasta eliminar todos los grumos. Esta mascarilla se aplicará sobre tu cabello húmedo, se dejará actuar por alrededor de 20 minutos y se enjugará con abundante agua tibia. La humectación del plátano llega por el potasio que contiene, mientras que el aceite aporta nutrición y suavidad.