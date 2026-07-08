Elimina los granitos de los brazos y la espalda antes de usar vestidos o trajes de baño

Durante el verano, eliminar los granitos de los brazos y la cara pueden ser prioridad, ya que para muchos esta textura fenera inseguridad al momento de lucir la piel en vestidos escotados o en un traje de baño.

Estas pequeñas imperfecciones suelen originarse cuando las células muertas de la piel, el sudor y el sebo obstruyen los folículos pilosos, creando una textura áspera que también es conocida como "piel de gallina".

Conseguir una piel suave y uniforme en las zonas del cuerpo más expuestas es totalmente posible desde casa combinando la constancia con hábitos de higiene estratégica. Al enfocarnos en técnicas de exfoliación mecánica noble y en el control del microbioma cutáneo a través de ingredientes naturales.

Cómo eliminar los granitos de los brazos y espalda este verano

Antes de aplicar cualquier tatamiento, es fundamental prestar atención y corregir algunos hábitos diarios que saturan los poros de la espalda y los brazos:

Orden de lavado en la ducha

Lava y enjuaga tu cabello primero inclinando la cabeza hacia adelante. Los residuos de los productos capilares suelen resbalar por la espalda y los brazos, dejando una capa de siliconas y aceites que obstruye los poros si no se retiran al final con el jabón corporal.

Cambiar los hábitos ayuda a disminuir el acné de brazos y espalda|Pexels: Alyona Pastukhova

Higiene post-entrenamiento

No dejes que el sudor se seque sobre tu piel. La combinación de humedad, fricción de la ropa deportiva y bacterias detona el llamado "acné por fricción". Dúchate inmediatamente después de ejercitarte o limpia la zona con una toalla húmeda limpia si estás fuera de casa.

Secado sin fricción

Al salir del baño, seca la piel dando ligeros toques con la toalla. Frotar bruscamente activa los mecanismos de defensa de la piel, provocando que produzca más queratina y empeorando la textura áspera de los brazos.

Cuida tu piel para evitar que salgan más granitos en brazos y espalda|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Después de corregir estos hábitos puedes acelerar la eliminación de los granitos antes de un evento, puedes utilizar remedios naturales, como exfoliantes de avena y yogur natural, así como un tónico purificante de vinagre de manzana diluido, o compresas calientes de té verde y manzanilla.

