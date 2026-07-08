10 cortes de pelo mariposa para tener una melena lacia con volumen

Los cortes de pelo mariposa se destacan por ser un estilo que crea siluetas similares a las alas del pequeño bicho volador, el cual se logra con ayuda de diversas capas. Se ha popularizado en los últimos años por lograr un efecto de volumen y movimiento sin sacrificar la longitud.

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Si eres de melena lacia, no te preocupes, te detallaremos 10 alternativas que puedes usar, las cuales se encargarán de darte volumen de forma natural.

¿Cómo llevar el corte mariposa en el pelo lacio?

Cuando se tiene una melena lacia, pensamos que no podemos hacer uso de los cortes de pelo mariposa, ya que no lograremos el volumen y movimiento que se desea, pero no es así; aquí la cuestión es hacer una buena elección del recorte. Estas son las alternativas que puedes elegir:

Flequillo lateral: Ayuda a enmarcar el rostro, dándole movimiento y cuerpo a la melena. Sin flequillo: Igualmente, te ayudará a enmarcar tus facciones con un aspecto más suave. Flequillo corto: Ideal para hacer un contraste más llamativo y con personalidad. Recto: Da estructura y enmarca tu mirada. Capas sutiles: Logra generar capas poco perceptibles, además de generar movimiento por arriba. Opción clásica: Ideal si no quieres quitar longitud a tu melena y es fácil de peinar. Desfilado frontal marcado: Da mayor volumen y se recomienda peinarlos con un cepillo redondo haciendo movimientos redondos afuera. Largas: Tiene una caída natural, a la cual le puedes agregar un flequillo abierto para darle un look diferente. Media melena: La opción más práctica para la jornada estiliza el rostro. Shag: Emplea volumen superior y le da más textura con sus capas cortas.

¿Qué tipo de cara le queda al corte mariposa?

Los cortes de pelo mariposa tienen la principal ventaja de que se pueden adaptar a casi todos los rostros, ya que podemos adaptar el estilo a las facciones de las personas, pero les favorece mucho a quienes tienen una cara redonda, cuadrada, alargada u ovalada, debido a sus capas.

No dejes pasar la oportunidad, aplica algunos de los looks nuevos que te compartimos, alternativas que se adaptan a la melena lacia y te darán volumen al instante, en especial si no quieres renunciar a tu cabellera larga