10 diseños de uñas difuminadas que debes usar para el verano

Las uñas difuminadas son un look que se ha popularizado en los últimos años, debido a que logran una sutil transición. Es una técnica que se conoce como ómbre nails, aunque es la aplicación de rosa con blanco; ahora podemos encontrar todo tipo de combinaciones.

Para que lo puedas usar en el verano y lucir unas manos espectaculares, te detallaremos 10 diseños que debes emplear, diferentes estilos que te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas difuminadas puedes usar?

Los diseños de las uñas difuminadas son muy variados, por lo que hay muchas opciones que podemos usar en el verano, ya que podemos hacer todo tipo de mezclas. Estas son las opciones que debes usar en el verano:

Cat eye: Coloca un color pastel en la punta de la uña; para finalizar, agrega un efecto cat eye encima para darle un brillo único. Marrón: En el centro añade un marrón claro y en las orillas uno más oscuro. Rosa y naranja: En la base añade un rosa claro y en las puntas un color naranja pastel. Clásico con glaseado: Haz un clásico degradado con rosa y blanco; encima, añade el efecto con glazed. Mocha: Si te gusta el marrón, agrega una base nude y en la punta un marrón más oscuro; para darle más impacto, agrega el glazed. Rojo sexy: En la base agrega un rojo intenso, mientras que en la punta añade un rojo oscuro sangre. Sunset: Añade naranja en la base y rosa en la punta. Glitter rosa: En una base milky, en la punta agrega un glitter rosa. Amarillo mantequilla y lila: Una combinación inesperada que se encargará de realzar tu mano. Líneas onduladas: Sobre cualquiera de los diseños anteriores, encima agrega una línea de color; le dará un look creativo sin ser muy extravagante.

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¿Cómo hacer el difuminado de uñas en casa?

Hacer los diseños de uñas difuminadas, podemos hacerlas con facilidad, pero para ello hay que conseguir látex líquido, los esmaltes que quieres usar y una esponja de maquillaje. Al tener lo anterior, hacemos los siguientes pasos para lucir tu manicura en verano: