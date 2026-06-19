Ixdit se gana al público y evita cocinar en la gala de delantales negros de hoy 18 de junio en MasterChef 24/7

Con la quinta semana de MasterChef 24/7 a punto de concluir, los cocineros se enfrentarán en la gala de delantales negros para asegurar su permanencia en el reality show por otra semana más; sin embargo, uno de ellos no solamente logró eludir el desafío de esta noche, sino también el próximo domingo de eliminación debido a que consiguió el mayor número de votos del público.

Al inicio de la gala de esta noche, Claudia Lizaldi se encargó de darle la bienvenida de regreso al querido Chef Poncho Cadena, quien se ausentó por dos noches consecutivas con motivo de un problema de salud y además, fue recibido con muestras de cariño por parte de los participantes y sus colegas.

Posteriormente, la conductora le compartió al público que sintonizaba la transmisión que María no iba a poder cocinar esta noche debido a razones médicas. Cabe recordar que el trabajo del grupo rojo en la batalla por equipos de ayer provocó que la concursante pasara por una montaña rusa de emociones, pues su desempeño como capitana fue cuestionado por los paladares más exigentes de México y por sus propios compañeros.

Eventualmente, Claudia Lizaldi informó que Ixdit fue la participante que recibió el mayor número de votos por parte del público, por lo que subió directamente al balcón y acompañó a Flor, Emmanuel y Camila, quienes triunfaron en el reto de ayer.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Emmanuel, Camila e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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