Conoce los 3 trucos de maquillaje para darle volumen a los labios finos

Quienes tienen labios finos buscan poder darle un poco de volumen, pero no todas están dispuestas a pasar por un tratamiento estético. Es por esto que te traemos las mejores opciones para lograr tu objetivo con maquillaje.

“Ella no supo valorarlos y por eso no la quieren” Ana niega haber puesto a la familia de Lilia en su contra

Los trucos que aquí te dejamos son realzan la forma natura, potencian sus puntos fuertes y disimulan las pequeñas imperfecciones. Los productos que necesitarás son el perfilador o los brillos de labios.

¿Cómo darles volumen a los labios finos?

El maquillaje que brinda volumen consiste en prepararlos bien y en elegir lo que mejor vaya con tus labios. Es por esto que te dejamos las siguientes opciones:

Labios luminosos o glass lips

En este caso todo se inclina por un acabado pulido, luminoso y sofisticado. Es una opción para las mujeres que les gusta el lujo silencioso y que se basa en apostar por unos labios naturales, pero con presencia.

Para conseguirlo tienes que perfilarlo con un lápiz de labios y difuminarlo. Luego combina con un toque de gloss aplicado estratégicamente en el centro de los labios logrando un efecto jugoso y brillante sin perder naturalidad.

Paso a paso

Perfila los labios empezando por el arco de Cupido y sigue por las comisuras.

Difumina el perfilador hacia el interior para un acabado natural.

Aplica un labial nude suave para dar luz y remata con gloss en poca cantidad, solo en el centro del labio.

Los elementos que uses son importantes.

Labios efecto mordido

Aquí tenemos un acabado natural e imperfecto que hace hincapié en el color difuminado desde el interior del labio. Para esto se utiliza un rotulador de labios que no transfiere aplicado de forma suave y desestructurada, junto con un toque de brillo focal en el centro con gloss para un efecto fresco y desenfadado.

Paso a paso

Debes aumentar la intensidad con un lip marker aplicado solo en la zona central del labio, como si acabaras de comer cerezas.

Vas a difuminar hacia el contorno para conseguir el clásico efecto labio mordido, sin necesidad de perfilar de dentro hacia fuera. El pigmento queda justo donde lo aplicas, creando un acabado natural y fresco.

Por último, con un gloss en el centro y extiéndelo ligeramente hacia las comisuras para aportar jugosidad y volumen.

Labios esculpidos

Por último, tienes este look que da un efecto de volumen de los labios mediante el uso estratégico de luces y sombras. Para lograrlo se realiza un overlining con el perfilador en un tono más claro. Y a continuación, se refuerzan las comisuras con un tono más oscuro para aportar profundidad.

El toque final, que ilumina el centro del labio se da con un gloss de color en esa gama consiguiendo un efecto de volumen óptico inmediato.

Paso a paso