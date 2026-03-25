¿Ya fuiste a una? Así funciona un Coffee Rave, las fiestas con café como elemento central

La rave o la “fiesta clandestina” está transformándose de una forma en la que muchos precisamente ya no quieren llamarle así. Pero mientras eso se discute, la coffee rave probablemente llegó para quedarse, pues aunque en estos momentos es tendencia (moda), podría consolidarse como una alternativa real a las fiestas o reuniones donde el alcohol y la noche eran los protagonistas.

Ventaneando | Programa completo 24 de marzo de 2026

¿Qué es una coffee rave y cómo funciona?

Las fiestas clandestinas o no autorizadas se manejaban de una manera bastante clara y particular. Por ello que llegue esta alternativa al inicio evidentemente está causando revuelo entre jóvenes y demás personas que están participando. Al entender que el alcohol y la noche no son del todo favorables para el desarrollo de las personas, el café y la música ahora son los grandes protagonistas.

La alternativa que plantea una Coffee Rave, es la de un espacio de divertimento con el café, el día y la música como los ejes rectores de todo. Regularmente un DJ sigue ambientando de manera festiva, pero ahora el café es el que “embriaga” a las personas. Además, el horario suele ser en tardes o incluso el día, esto para evitar trasnocharse.

Con esto, se tiene en mente un cambio de paradigma, pues abre la posibilidad a personas de todas las edades para participar. Es un ambiente más abierto en lo general y por supuesto que generado con otras personalidades, no como las de una fiesta “tradicional” con alcohol y descontrol.

¿Participar de una coffee rave es atractivo para las personas?

Como siempre, hay diferentes posturas y pensamientos de esta alternativa de fiesta, pues unos creen que es una moda que caerá más temprano que tarde. Sin embargo, otros ven esto como una verdadera alternativa que busca no solo ser algo más “fresa”, sino una posibilidad de encontrar nuevas formas de socializar.

El encuentro sigue siendo el elemento central, con situaciones distintas, que sobre todo esperan no exprimir la salud de las personas. Por eso, algunos jóvenes le están dando la oportunidad y adultos de todas las edades participan con ánimo en distintos espacios que van abriendo a la coffee rave como una opción viable.