Cómo hacer que tu aire acondicionado enfríe más y gastes menos luz

Cuando suben las temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados para mantener el hogar fresco y confortable. Sin embargo, un uso inadecuado puede hacer que enfríe menos y aumente el consumo de energía.

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La buena noticia es que existen hábitos sencillos que ayudan a mejorar su rendimiento sin necesidad de cambiar el equipo. Con algunos ajustes y un mantenimiento básico, es posible disfrutar de un ambiente fresco mientras se reduce el gasto en la factura de la luz.

¿Cómo hacer para que tu aire acondicionado enfríe más y gaste menos?

Lograr que el aire acondicionado enfríe de forma eficiente no depende únicamente de la potencia del equipo. La manera en que se configura y se utiliza cada día influye directamente en su rendimiento y en el consumo de electricidad.

Uno de los errores más comunes es pensar que programarlo a los 18°C hará que el ambiente se enfríe más rápido. En realidad, los especialistas recomiendan mantener la temperatura entre 24° y 26°, ya que este rango ofrece confort sin exigir un esfuerzo innecesario al compresor ni elevar la factura de luz.

También es importante seleccionar el modo "Cool", identificado con el símbolo de un copo de nieve, y dejar el ventilador en modo automático. De esta forma, el equipo regula la velocidad del flujo de aire según la temperatura de la habitación, optimizando su funcionamiento.

Si el aire acondicionado cuenta con funciones como Turbo o Jet Cool, lo ideal es utilizarlas solo durante los primeros 10 o 15 minutos para enfriar el ambiente con rapidez. Después, conviene volver a la configuración habitual para evitar un consumo excesivo de energía.

Además, cerrar las cortinas durante las horas de mayor calor, orientas las aletas hacia arriba para disfrutar mejor el aire frío y evitar apagar y encender el equipo constantemente son hábitos que ayudan a mantener la vivienda fresca mientras se reduce el gasto eléctrico.