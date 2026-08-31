Reemplaza las puertas lisas por estos 4 diseños con madera natural que lucen elegantes y modernos

Aunque muchas veces pasan desapercibidas, las puertas son parte fundamental de una habitación e influyen directamente en su apariencia. Y al momento de pensar en una remodelación, vale la pena considerar desplazar los modelos planos sin diseños, por puertas de madera natural que eleven la elegancia de los espacios con un toque sutil y sin tener que gastarse tanto dinero.

¿Qué tipos de puertas de madera se ven sofisticados? 5 modelos que transforman tu hogar al instante