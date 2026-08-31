Reemplaza las puertas lisas por estos 4 diseños con madera natural que lucen elegantes y modernos
La madera es perfecta para la remodelación de los espacios porque le aporta calidez a los espacios y especialmente queda muy bien en las puertas.
Aunque muchas veces pasan desapercibidas, las puertas son parte fundamental de una habitación e influyen directamente en su apariencia. Y al momento de pensar en una remodelación, vale la pena considerar desplazar los modelos planos sin diseños, por puertas de madera natural que eleven la elegancia de los espacios con un toque sutil y sin tener que gastarse tanto dinero.
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Con listones verticales. El efecto de "rayas" en las puertas se conoce como listones verticales y son una excelente alternativa para puertas de madera que sean sofisticadas. Todo gracias a que estos diseños crean una sensación visual de mayor altura y no satura con el resto de la decoración con su textura. De acuerdo con el sitio especializado Liderwood, las puertas con listones son aptas para ponerse en dormitorios, recibidores y en pasillos.
Puertas de madera con vidrio. Si no logras decidirte entre poner puertas de madera o de vidrio, entonces está la opción de combinar ambos materiales en un mismo modelo que se vea espectacular. Lo mejor de todo, es que la estructura firme mantendrá la elegancia del lugar, mientras que los paneles de cristal permitirán que la luz fluya mejor, por lo que no tendrás que preocuparte por iluminación extra durante el día.
Con grabados originales. El estilo minimalista en la decoración de interiores no es para todos, en especial cuando se trata de personas que disfrutan ponerle su sello a cada espacio. La buena noticia es que esto no significa sacrificar utilidad, en especial cuando se trata de puertas, pues hay modelos que vienen grabados sobre la madera natural y quedan espectaculares en las entradas y recibidores, según explica el portal de Mogul Interior.
Puertas corredizas de madera natural. Para esas habitaciones a las que se les quiere dar un toque diferente y que se sientan como un espacio único, nada mejor que quitar las puertas lisas de aluminio por modelos corredizos fabricados en madera natural. Aquí lo más importante está en hacer las medidas correctas e implementar materiales de calidad en la remodelación, para que se deslice bien y no sean complicadas de usar. Puedes ponerlas en el patio, los cuartos de juego o hasta oficinas.