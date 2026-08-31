El maquillaje ideal para realzar la belleza de las pieles maduras

Las pieles maduras pueden lucir un maquillaje fresco y favorecedor cuando se priorizan productos que acompañen su textura natural. En lugar de cubrir por completo el rostro, la tendencia apuesta por fórmulas que aporten hidratación, luminosidad y una cobertura ligera.

"¿Me vas a respetar o no?": Leo explota contra Aristeo en Exatlón México y los rojos pierden a una atleta

La preparación de la piel también ocupa un lugar importante antes de aplicar cualquier producto. Una buena hidratación y el uso de cantidades moderadas de maquillaje ayudan a conseguir un resultado más uniforme, evitando que la base o el corrector se acumulen en las líneas de expresión.

¿Qué maquillaje favorece más a las pieles maduras?

El maquillaje puede convertirse en un gran aliado para destacar las facciones de las pieles maduras, siempre que se adapte a las características del rostro. La elección de cada producto y la forma de colocarlo permiten conseguir un resultado sofisticado sin necesidad de recargar el look.

Para la base, una alternativa son las fórmulas que incorporan ingredientes como ácido hialurónico, péptidos o niacinamidas, ya que combinan el maquillaje con activos destinados al cuidado de la piel. Las BB Cream y CC Cream también pueden funcionar cuando se busca unificar el tono sin recurrir a una cobertura demasiado intensa.

En el caso del rubor, los tonos durazno, rosa suave o terracota pueden aportar vitalidad al rostro. Aplicarlo ligeramente por encima de las mejillas ayuda a generar un efecto visual de mayor elevación.

Para los ojos, las sombras color tierra, bronce y champagne permiten definir la mirada sin endurecerla. Un delineado fino y ligeramente difuminado puede completar el maquillaje, mientras que una máscara de pestañas ayuda a abrir visualmente el ojo.

Los labios también pueden ganar protagonismo con tonos rosados, nude cálidos o frambuesa, dependiendo del estilo buscado. Antes del labial, utilizar un perfilador permite definir el contorno y mejorar la duración del color.

Finalmente, el iluminador puede colocarse de manera estratégica en los pómulos, el arco de la ceja y el lagrimal. Estos pequeños puntos de luz ayudan a destacar determinadas zonas del rostro y completan un maquillaje elegante.