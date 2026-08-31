Este es el mejor delineado coreano para párpados caídos

Lograr una mirada más despierta no siempre requiere aplicar grandes cantidades de maquillaje. La forma, el grosor y la dirección del delineado pueden modificar visualmente los ojos y ayudar a destacar sus características naturales.

Dentro de las tendencias de belleza asiáticas, el delineado coreano se caracteriza por trazos sutiles y estratégicos. Esta técnica puede ser una buena alternativa para quienes tiene párpados caídos, porque busca acompañar la forma del ojo en lugar de cubrirla y permite conseguir una apariencia más abierta.

¿Cuál es el mejor delineado coreano para párpados caídos?

El Puppy Eyeliner es uno de los estilos de delineado coreano que mejor se adapta a los párpados caídos o encapotados. A diferencia del clásico Cat Eye, que busca elevar la mirada con un rabillo ascendente, esta técnica acompaña la forma natural del ojo para conseguir un efecto más abierto y redondeado.

La clave está en realizar el delineado con los ojos abiertos y mirando al frente, ya que así se puede observar dónde termina realmente el pliegue. Desde el centro del párpado superior se traza una línea fina hacia el extremo exterior y, al llegar a la esquina, el trazo continúa ligeramente hacia abajo y hacia afuera.

La clave está en realizar un delineado con los ojos abiertos y mirando al frente, ya que así puede observar dónde termina realmente el pliegue. Desde el centro del párpado superior se traza una línea fina hacia el extremo exterior y, al llegar a la esquina, el trazo continúa ligeramente hacia abajo y hacia afuera.

Después, la punta se conecta con el tercio externo de las pestañas inferiores para formar un pequeño triángulo. Este espacio se rellena y puede difuminarse con una sombra marrón, logrando un acabado más suave y natural.

Para que el resultado no haga que los ojos se vean más pequeño, se recomienda evitar líneas demasiado gruesas y optar por tonos como el marrón chocolate. También puede utilizar la técnica de tightlining, que consiste en delinear de manera muy fina la zona interna de las pestañas superiores.