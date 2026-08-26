¿Hay muchas moscas en tu casa últimamente? Podría ser brujería; esto es lo que debes hacer

Si te suena extraño que últimamente haya muchas moscas en tu casa, para muchos tiene un significado más allá de lo que podrías imaginar. En la brujería, la aparición de moscas es un símbolo de energía negativa, estancamiento o incluso, para algunos, podría significar la necesidad de cerrar ciclos. Si tienes este problema, te contamos qué significa y te dejamos algunas ideas de qué podría estar provocando esta situación en tu hogar.

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¿Qué significa encontrar muchas moscas según la brujería?

Si eres creyente y has comenzado a notar que últimamente hay muchas moscas en tu casa, tienes que leer esto. Dentro de algunas creencias populares y prácticas esotéricas, las moscas se relacionan simbólicamente con energía estancada, negatividad o situaciones que necesitan ser limpiadas. Cuando estas aparecen, muchos podrían recomendar hacer una limpieza energética.

¿Por qué aparecen tantas moscas en casa?

También es importante conocer lo que dice la ciencia. De acuerdo con esta, si las moscas aparecen en tu casa, es para buscar alimento, agua o incluso un buen lugar para reproducirse. Una infestación puede aparecer por basura acumulada, restos de comida, fruta demasiado madura, humedad, drenajes sucios o incluso un animal muerto escondido en los alrededores.

¿Qué hacer si tienes muchas moscas?

Lo primero que debes hacer es limpiar cualquier fuente de alimento y residuos. Lava y cierra recipientes, saca la basura, limpia las superficies y revisa ventanas y puertas para ver por dónde es que están ingresando a tu hogar.

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Si crees en la brujería, no está de más que, una vez hayas terminado con la limpieza extrema, hagas una limpieza energética a tu hogar para deshacerte de todo lo que pudiera estar provocando esas desagradables y molestas visitas.