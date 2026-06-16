¿Cómo hacer un corte de cabello casero en capas “V-Cut” usando el truco de las dos coletas?

En el mundo del estilismo, eciste un método casero para conseguir el V-Cut perfecto, se trata de un truco geométrico que se apoya de dos coletas de cabello específicamente realizadas para obtener una melena con capas dinámicas.

Si aplicas este truco en casa, el resultado será un degradado de adelante hacia atrás al soltar el pelo, consiguiendo que el cabello de la nuca retenga su largo original y las secciones frontales lucen mucho más cortas.

Este procedimiento destaca porque tiene una precisión matemática, por lo que es perfecta para realizarla en casa si se siguen los pasos al pie de la letra.

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Así consigues un V-Cut casero con la técnida de las dos coletas

Antes de comenzar con el procedimiento, debes contar con las siguientes herramientas:



Tijeras de peluquería con filo profesional para evitar que se abran las puntas Dos ligas elásticas delgadas Un peine de dientes finos Un atomizador con agua

El primer paso consiste en humedecer ligeramente el cabello de manera uniforme. Después, peina de las puntas hasta la raíz para evitar tensión falsa en las hebras.

El truco de las dos coletas para obtener un V-Cut casero|Facebook: katherinesalazaroficial

Para la primera coleta deberás pasar el peine desde el punto más alto de la cabeza hacia la parte trasera de la oreja para trazar la sección; después llevas todo este cabello hacia adelante y sujetas al centro de la frente con una coleta tensa y pulida.

En el caso de la segunda coleta, deberás tomar todo el cabello restante de la parte trasera de la cabeza y lo llevarás hacia enfrente, amarrándolo en una coleta justo debajo de la primera.

El V-Cut casero ofrece un resultado profesional si se realiza con cuidado|Pinterest

Después deberás tomar la primera coleta y elevarla con los dedos, sujetándola bien; recortarás horizontalmente para definir la longitud de las capas alrededor del rostro.

Con la otra coleta, puedes usar los mismos centímetros de longitud que la primera o dejarla ligeramente más larga si quieres menos contraste entre capas. Se recomienda realizar cortes suaves al principio y después evaluar el resultado peinándote de manera habitual.

