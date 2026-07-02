¿Cómo hacer el degradado lip? El truco de labios difuminados que da volumen

Logar unos labios con mayor dimensión y grosor óptico ya no depende exclusivamente de los procedimientos estéticos ni de los delineados toscos y sobremarcados.

Inspirado en las técnicas de belleza coreana k-beuty, el degradado lip se ha consolidado como el truco de maquillaje favorito de los profesionales para transformar la sonrisa.

Este método se base en un juego sutil de luces y sombras que concentra el color en el centro de la boca y lo desvanece de forma suave hacia los bordes.

Así haces el degradado lip: el truco de labios difuminados que da volumen

Aprender a realizar la técnica de degradado lip de forma correcta es la solución ideal para lucir unos labios jugosos, naturales y con un volumen inmediato sin esfuerzo. Al difuminar las líneas exteriores, se borran los límites reales de los labios, creando una ilusión de plenitud y frescura que rejuvenece el rostro al instante.

El degradado lip ayuda a que tus labios se vean más gruesos y jugosos|Pinterest

Preparar la superficie de los labios

Primero, es obligatoria una exfoliación suave, la hidratación profunda previa a aplicar el maquillaje y retirar el exceso de brillo con un pañuelo desechable.

Borrar los bordes

En este paso, primero debe neutralizarse la base con un corrector ligero y aplicando una cantidad mínima en los bordes de los labios para difuminar su color natural.

Aplicar color

Se debe concentrar el pigmento con un labial mate o tinta de labios intensa. Coloca el color únicamente en la parte interna de la boca, donde se juntan los labios.

El maquillaje de degradado de labios con el que puedes aumentar su volumen|Pinterest

Después, difumina hacia afuera con una brocha pequeña y suelta o con la yema del dedo, dando ligeros toques arrastrando el color hacia los bordes sin llegar a tocarlos por completo.

Efecto volumen tridimensional

Añade un toque de iluminador, coloca un punto de iluminador en el arco de Cupido para reflejar la luz y elevar el labio superior.

Aplica una sombra estratégica casi imperceptible con bronceador mate justo debajo del labio inferior para simular una sombra de mayor grosor.

Un toque final de brillo se consigue aplicando un lip gloss transparente en el centro para potenciar el efecto de volumen y jugosidad.

