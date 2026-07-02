Durante los primeros años, los pequeños tienen mucho que dibujar, sobre todo en preescolar, que es cuando comienzan a realizar ejercicios de escritura y a comenzar a manipular lápices. Pero lo que muchos desconocen es el significado que hay de que un niño dibuje con muchos colores al mismo tiempo, pues para la psicología ello tiene que ver con su personalidad. En cambio, esto representa que un bebé o pequeño se te quede viendo por mucho tiempo.

En la mayoría de los casos, los psicólogos, que dieron su veredicto sobre las personas que usan muchas pulseras al mismo tiempo en la misma mano, evalúan a los pequeños mediante dibujos, aunque ellos se enfocan más en el contexto del trazado y no tanto en los tonos que utiliza en la hoja. No obstante, el que utilice muchos colores o solo uno dice mucho de su tipo de personalidad o de cómo se encuentra en el momento.

Qué significa si un niño dibuja con muchos colores al mismo tiempo, según la psicología|IA

El significado de utilizar muchos colores

De acuerdo con el portal web Mamá Psicóloga Infantil, un niño que escoge muchos colores al momento de dibujar es un pequeño alegre, expresivo, curioso y motivado, con ganas de hacer cosas y seguro de sí mismo.

En cambio, un pequeño que siempre pinta con los mismos colores puede expresar una falta de confianza en sí mismo y cierta inseguridad en todo aquello cuanto hace, incluso cuando se trata de dibujar o pintar.

Los colores y el temperamento de los niños

Los pequeños que suelen escoger colores cálidos suelen ser más entusiastas, histriónicos y extrovertidos. Mientras que los que pintan uno encima del otro son niños irritables que suelen enojarse a la primera, según los expertos en la materia.

Un niño sentimental siempre se inclina por colores fríos u oscuros. Entre tanto, un pequeño que es temeroso no suele colorear sus dibujos. Por último, el infante obsesivo siempre escoge los tonos con cuidado y trata de nunca desbordar los trazos.