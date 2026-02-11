Así debes hacer tu delineado inferior para que te dure más tiempo y no se corra
Si tu delineado inferior siempre se corre y te deja una “mirada de mapache”, hoy te vamos a explicar cómo evitarlo con unos sencillos pasos de maquillaje
El delineado inferior nuevamente se ha convertido en tendencia, debido a que es un estilo que te puede ayudar a lucir elegante y misteriosa. Pero hay que tener cuidado cuando hacemos su aplicación, puesto que puede empezar a mancharnos el ojo y darnos una apariencia descuidada.
Para que puedas mantener tu maquillaje por más tiempo, te diremos algunos tips para que no se corra y luzcas una mirada de impacto. Toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a realizar al respecto.
¿Cómo delinear debajo de los ojos?
Es usual que muchas personas opten por hacer el delineado inferior con su lápiz oscuro y no hagan más cosas. Pero al momento de hacerlo así, corremos el riesgo de que a los pocos minutos manche el párpado. Para que no se corra y dure más tiempo el maquillaje, te recomendamos hacer lo siguiente:
- Delinea la línea de agua inferior y superior, una técnica que todos aplicamos.
- Con ayuda de una brocha angular y pequeña, toma un poco de sombra negra y coloca sobre el delineado que hicimos. De esta manera vamos a sellar el maquillaje, evitando que nos deje los temidos “ojos de mapache”.
- La creadora de contenido Tarantinomakeup detalla que en el párpado inferior hay que colocar un poco de polvo translúcido para evitar la transferencia del delineador.
Es una técnica sencilla que te ayudará a que tu maquillaje no se corra y dure por más tiempo, para que siempre luzca espectacular en cualquier evento al que vayas. Recuerda hacerlo con mucho cuidado para que tenga un mejor resultado y adherencia.
¿Cómo hacer un delineado bonito y fácil?
Dentro del delineado inferior , hay quienes se colocan sombra más oscura en el párpado inferior. Es un gran estilo que le da mayor misterio a tu mirada, pero hay que tener cuidado al momento de hacerlo para lucir un maquillaje espectacular.
Se recomienda que en el párpado coloquemos sombra oscura con ayuda de una brocha delgada para acercarlo a la línea de agua; después, con ayuda de sombra color piel, vamos a difuminar. Listo, es todo lo que debes hacer para tener unos ojos impecables.
