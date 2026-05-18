Cómo hacer un efecto lifting en tus cejas y lucir más joven, con un solo producto

El iluminador puede ser un producto de maquillaje sumamente versátil para mantener en tu cosmetiquera y llevar a todos lados; aunque parezca un "extra", en realidad logra hacer maravillas con movimientos muy sencillos. A continuación te contamos cómo hacer un efecto lifting en tus cejas usando solamente highlighter.

Recuerda que las cejas son el marco de la cara, por lo que hasta el más mínimo cambio puede funcionar en el beneficio de todo tu look.

Cómo hacer un efecto lifting en tus cejas con iluminador

Si quieres realzar considerablemente tu mirada y dar la apariencia de que tus ojos son más grandes o expresivos, aplica este truco con el iluminador. Para conseguir un efecto lifting instantáneo solamente debes aplicar un toque de highlighter justo debajo del arco de la ceja; este es un consejo de la maquillista Sabrina Bedrani, quien ha trabajado con celebridades como Sofía Vergara y Michelle Yeoh, para el portal especializado Byrdie.

De manera más específica, este es el proceso que puedes seguir.



Peina tus cejas hacia arriba con ayuda de un cepillo. Luego, rellena los "huecos" o espacios sin mucho vello con el producto que prefieras (lápiz o polvo, por ejemplo).

Aplica una línea muy fina de corrector debajo de tu ceja, para definir su contorno y enmendar cualquier error. Que no se te olvide difuminarlo.

Es momento de agregar el iluminador para lograr el efecto lifting en tus cejas. Aplícalo con ayuda de una brocha abanico, partiendo desde debajo del arco hacia la cola de la ceja. Difumínalo bien.

De acuerdo con la maquillista Jamie Greenberg, otro detalle que puedes añadir para agrandar visualmente tu ojo es aplicar un poco de iluminador sobre el lagrimal; esto, adicionalmente de aplicarlo bajo el arco de la ceja.

No es necesario que tu iluminador tenga demasiado brillo para lograr el efecto lifting; puede tratarse de un producto en crema o en polvo. Las claves consisten en que sea un tono más claro que el de tu ceja y también en que esté perfectamente difuminado; el toque debe ser mínimo.