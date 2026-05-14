Cómo maquillar las cejas a partir de los 40 para rejuvenecer el rostro

El paso de los años es algo completamente inevitable, dentro de las cosas que van cambiando se encuentran el vello, el cual suele volverse más fino y llega a perder la densidad que lo había caracterizado en el pasado. Por ese motivo, el estilo de maquillar las cejas a partir de los 40 años, también se debe modificar.

Los expertos en temas de belleza y maquillaje, han asegurado que unas cejas que están bien maquilladas y definidas, pueden ayudar a la mirada, las facciones y darle más luz al rostro de las mujeres, sin tener que hacerse alguna operación.

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¿Cómo maquillar tus cejas a partir de los 40 años?

En ese sentido, la maquilladora española María Borbolla ha revelado que para un buen maquillaje en las cejas, no es necesario marcar demasiado, pero sí darles estructura y naturalidad.

Paso 1: Debes cepillar las cejas hacia abajo y detectar los espacios despoblados, lo cual ayuda a detectar las zonas en donde hace falta maquillaje y evitar sobrecargas las otras. Después regresarlas a su lugar natural.

Paso 2: Se deben elegir colores suaves o mate, preferentemente más claros que el color del cabello, lo cual te va a ayudar a endurecer menos las facciones de la cara y darle un efecto más fresco al rostro.

Paso 3: Al momento de maquillar, no debes de tratar de hacer pequeños trazos similares al crecimiento del vello, y luego ir rellenando los espacios vacíos poco a poco con la misma técnica.

Paso 4: Casi para terminar, debes levantar de forma ligera el arco, lo cual te ayuda a definir el rostro y que la ceja se vea muy recta o con una expresión seria.

Paso 5: Finalmente, fija y dale una definición para lo que puedes usar un gel transparente y darle una apariencia ordenada, pero sobre todo más juvenil.

