Aprende a hacer un jabón de miel casero que trae múltiples beneficios para tu piel

La intención de este jabón de miel casero es tener un elemento natural y fácil de hacer, el cual permita que tu piel se vea beneficiada con cada uno de los elementos utilizados. La miel es la base, pero algunos aceites vegetales pueden ayudar para otros asuntos que generarán una mejora en la salud de tu piel. Esto se sabe de este jabón y sobre la forma de realizarlo.

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¿Por qué este jabón de miel ayuda a la salud de tu piel?

La miel se tiene como elemento principal de este jabón por sus características humectantes que retienen la humedad en la piel y también por sus antioxidantes, los cuales evitan los daños de los radicales que mejoran el aspecto de la piel. Esto último sobre todo en donde regularmente aparecen imperfecciones.

Además, los aceites vegetales o la avena utilizadas en la preparación ayudarán también en aspectos como la exfoliación y la nutrición general de la piel.

¿Qué se necesita y cómo se hace este jabón de miel casero?

La primera advertencia es tener mucho cuidado con la sosa cáustica, que tiene la capacidad de irritar la piel si no se usa adecuadamente. Por ello se anima a ser en extremo cuidadosos, pero sin más… estos son los ingredientes para hacer este jabón de miel.

Ingredientes

53 gramos de sosa cáustica

129 gramos de agua destilada

150 gramos de aceite de coco

100 gramos de aceite de oliva extra virgen

100 gramos de aceite de argán

35 gramos de cera de abejas

15 gramos de miel pura

15 gramos de harina de avena

Molde para hacer tu jabón

Aquí debe advertirse también que debes ser muy exacto en las cantidades, debes utilizar elementos de protección como lentes, cubrebocas y guantes, tendrás a la mano un termómetro apto para este tipo de procesos y los utensilios que uses para hacer el jabón ya no serán elegibles para poner comida a consumir.

#jabonesdeglicerina #jabonesnaturales #jabondeavena #jabonartesanal ♬ Food - FASSounds @emilia.belle.artesanal # 1 | Jabón de avena y miel 🧼🍯 Un jabón nutritivo e hidratante, muy bueno para pieles secas y como jabón corporal 🤍 Glicerina vegetal 165 gr Avena en polvo - 7 gr Miel - 4 gr AV de almendras - 1.5 gr AE de lavanda - 1 gr #jabonesartesanales

Preparación