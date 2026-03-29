Aprende a hacer un jabón de miel casero que trae múltiples beneficios para tu piel
Este jabón de miel casero podría ser bastante benéfico para tu piel, por ello es bastante recomendado. Estos son los puntos a favor de usarlo y así se hace.
La intención de este jabón de miel casero es tener un elemento natural y fácil de hacer, el cual permita que tu piel se vea beneficiada con cada uno de los elementos utilizados. La miel es la base, pero algunos aceites vegetales pueden ayudar para otros asuntos que generarán una mejora en la salud de tu piel. Esto se sabe de este jabón y sobre la forma de realizarlo.
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¿Por qué este jabón de miel ayuda a la salud de tu piel?
La miel se tiene como elemento principal de este jabón por sus características humectantes que retienen la humedad en la piel y también por sus antioxidantes, los cuales evitan los daños de los radicales que mejoran el aspecto de la piel. Esto último sobre todo en donde regularmente aparecen imperfecciones.
Además, los aceites vegetales o la avena utilizadas en la preparación ayudarán también en aspectos como la exfoliación y la nutrición general de la piel.
¿Qué se necesita y cómo se hace este jabón de miel casero?
La primera advertencia es tener mucho cuidado con la sosa cáustica, que tiene la capacidad de irritar la piel si no se usa adecuadamente. Por ello se anima a ser en extremo cuidadosos, pero sin más… estos son los ingredientes para hacer este jabón de miel.
Ingredientes
- 53 gramos de sosa cáustica
- 129 gramos de agua destilada
- 150 gramos de aceite de coco
- 100 gramos de aceite de oliva extra virgen
- 100 gramos de aceite de argán
- 35 gramos de cera de abejas
- 15 gramos de miel pura
- 15 gramos de harina de avena
- Molde para hacer tu jabón
Aquí debe advertirse también que debes ser muy exacto en las cantidades, debes utilizar elementos de protección como lentes, cubrebocas y guantes, tendrás a la mano un termómetro apto para este tipo de procesos y los utensilios que uses para hacer el jabón ya no serán elegibles para poner comida a consumir.
@emilia.belle.artesanal # 1 | Jabón de avena y miel 🧼🍯 Un jabón nutritivo e hidratante, muy bueno para pieles secas y como jabón corporal 🤍 Glicerina vegetal 165 gr Avena en polvo - 7 gr Miel - 4 gr AV de almendras - 1.5 gr AE de lavanda - 1 gr #jabonesartesanales #jabonesdeglicerina #jabonesnaturales #jabondeavena #jabonartesanal ♬ Food - FASSounds
Preparación
- Vierte la sosa en el agua destilada, en ese orden y no al revés, mezclando suavemente para generar calor. Por ello dejarás reposar la mezcla hasta que alcance los 45 grados centígrados.
- Mientras tanto, derrite la cera de abeja con un baño maría y posteriormente júntala con el aceite de coco hasta que quede una perfecta combinación líquida.
- Esta última mezcla se retira del fuego para agregar el aceite de oliva y el aceite de argán, mezclando suavemente para también integrar con la sosa cuando los aceites alcancen los 45 grados.
- Ya con todo junto, debes batir con batidora manual o de aspas hasta conseguir una textura cremosa y densa. Cuando estés en ese punto, agrega la miel y la avena.
- El líquido se coloca en el molde elegido y se deja reposar durante 24 horas. Pasado ese tiempo sácalo del molde y ahora déjalo reposar en un lugar seco, fresco y ventilado al menos 30 días. Esto es así para que la sosa no cause ninguna irritabilidad sobre la piel.