Sonic es un personaje que surgió en un videojuego, pero hoy en día llegó a las nuevas generaciones mediante películas, tal como pasó con Super Mario Bros, que tiene plantillas para crear cajitas sorpresa y dulceros infantiles. Pero para no consumir, puedes incentivar a desarrollar la creatividad de los niños al hacer figuras caseras del erizo.

El personaje del erizo veloz es uno de los favoritos de los niños, pero en lugar de comprar un juguete, puedes ayudarle a tu hijo a construir uno desde cero con sus propias manos. El objetivo de ello es que aprenda mientras convives con él o ella, para que después eche a volar su imaginación al jugar con estas figuras caseras, como lo son las 4 opciones de muñecas de crochet de Peppa Pig.

Juguete de Sonic con plastilina

Enseña a tu hijo a moldear a Sonic o a sus enemigos con plastilina, la cual podrás conseguir en cualquier papelería o preparar de manera casera una masa especial. Si optas por esta segunda, debes seguir algunos pasos para que se pueda trabajar:



Mezclar harina de trigo con sal

harina de trigo con sal Añadir agua hasta que la consistencia sea suave y parecida a la plastilina

y parecida a la plastilina Moldear las figuras de Sonic y dejar secar al aire libre durante 2 días.

Cómo hacer juguetes caseros de Sonic para desarrollar la creatividad de los niños|Pinterest

Las figuras de Sonic con plastilina ayudarán a tu hijo a estimular la creación y la percepción tanto de formas como de colores.

Cartón articulado de Sonic

El objetivo de esta manualidad es que los niños desarrollen su motricidad, coordinación e imaginación al jugar cuando la figura esté terminada. Para poner manos a la obra debes tener cartón, tijeras, broches mariposa y pinturas.

Cómo hacer juguetes caseros de Sonic para desarrollar la creatividad de los niños|Pinterest

Para empezar, dibuja junto a tu hijo a Sonic por partes: primero la cabeza, brazos y piernas, para después cortar cada una de las piezas. Posteriormente, une cada una de ellas para conformar el cuerpo con los broches mariposa, para finalmente pintar al erizo con sus característicos colores.